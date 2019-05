Sedmatřicetiletý Ferrer už letos hrál jen na vybraných turnajích a rozlučkovou tour směřoval právě do Madridu. V prvním kole vítěz 27 turnajů ATP ještě vyřadil krajana Roberta Bautistu, ve středu večer už ale v Caja Mágica nestačil na třetího nasazeného Zvereva, jemuž podlehl 4:6 a 1:6.

Zápas se nesl ve slavnostním duchu a fanoušci povzbuzovali svého oblíbeného hráče častým skandováním "Ferru! Ferru! Ferru!" Loučícího se Ferrera, jenž proslul svou nezdolnou bojovností, tím dojali.

"Nečekal jsem, že bych mohl zažít takovou rozlučku. Snažil jsem se celý rok hrát na vysoké úrovni. Ale to, že lidé tady kvůli mně zůstanou dlouho do noci, i když jdou druhý den do práce, mi navždy zůstane v hlavě a srdci. Nikdy na to nezapomenu," řekl finalista Roland Garros 2013 po zápase, jenž skončil krátce před jedenáctou hodinou.

Grandslamový vavřín mu chybí

V závěru utkání byly emoce na stadionu hmatatelné. Když se za stavu 4:6, 1:5 a 0:40 chystal Ferrer na podání, musel přípravu několikrát odložit kvůli bouřlivým ovacím stojících diváků. Fanoušky k nim vyzýval i sám Zverev, velký Ferrerův obdivovatel, jenž si následně natáčel na mobil jeho rozlučkovou ceremonii.

"Pro mě je to nejrespektovanější hráč na tour a jeden z nejoblíbenějších. Bude nám chybět," řekl jednadvacetiletý Zverev, jehož Ferrer nečekaně porazil v březnu na turnaji v Miami.

"Tohle byl jediný zápas, který jsem prohrál a nejsem z toho ani moc smutný. Kdykoli jsem v minulosti prohrál, byl jsem smutný, ale dnes ne. Dnešek si chci užít," uvedl trojnásobný daviscupový šampion Ferrer.

Jeden z nejlepších hráčů své generace, jenž nikdy nezískal grandslamový titul, děkoval v pozápasovém proslovu rodině, dlouholetému trenérovi Javieru Pilesovi a především fanouškům.

"Nikdy jsem nevyhrál tady v Madridu. Nikdy jsem nevyhrál Roland Garros. Nikdy jsem nevyhrál turnaje, které bych býval vyhrál rád. Trofeje doma mám, ale jsou to jen trofeje, materiální věci. Co si ale skutečně odnesu, je láska, kterou jste mi dali. Budu ji mít navždy v srdci," řekl Ferrer, jehož v předtočených videovzkazech ocenili i dlouholetí soupeři Rafael Nadal, Roger Federer či Novak Djokovič.