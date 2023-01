V Itálii jde o jednu z největších afér, které se během covidové pandemie odehrály. Řada doktorů totiž měla vystavovat falešné dokumenty sportovcům, celebritám či podnikatelům o očkování proti covidu. Do této kauzy je od konce minulého roku zapletena i tenistka Camila Giorgiová, která se od pondělí zúčastní Australian Open.

Brenda jde ve stopách Lindy. Mouratoglou vidí v českých sestrách světové hvězdy

Rodačka z Maceraty se stejně jako ostatní tenisté potřebovala v loňském roce prokázat dokladem o očkování proti covidu na Australian Open a US Open. V Melbourne postoupila do 3. kola, v New Yorku skončila v 2. kole.

Situace už monitoruje i WTA

Italskou policií byli zatím zadrženi dva lékaři, jednou z nich je Daniela Grilloneová, která čelí rozsáhlým obviněním, že falšovala dokumenty stovkám lidí. „Camila Giorgiová trpěla tzv. tenisovým loktem. Krátce před začátkem léta přišla s prosbou o možnost získat falešná potvrzení o naočkování všemi povinnými vakcínami včetně vakcíny proti covidu,“ řekla italská doktorka v rozhovoru pro italský deník Corriere del Veneto.

„Mohu s naprostou jistotou potvrdit, že žádná z vakcín nebyla Giorgiové ve skutečnosti podána. Za tuto službu jsem neobdržela žádnou platbu,“ dodala Grilloneová. Italská tenistka podle jejích slov měla zneužívat zfalšovaných dokumentů i k účastem na různých společenských akcích.

Jediný prohraný servis, přesto Nosková na titul proti favoritce nedosáhla

Třicetiletá Italka během kariéry vyhrála tři turnaje WTA ve dvouhře a ve světovém žebříčku byla nejlépe na 26. místě. Teď ale Giorgiové hrozí postihy jak od italských soudů, tak od ženské tenisové asociace WTA. „Jsme si vědomi obvinění. V současné době monitorujeme situaci a případná vyšetřování,“ vydala stanovisko WTA.