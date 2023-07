„Absolutně nechutné chování.“ „Nulový respekt pro tuhle holku!“ „Jsem v šoku.“ „Jedna z nejhorších situací, co jsem kdy viděla.“ To je jen malá ochutnávka reakcí elitních profesionálních tenistek na neuvěřitelnou scénu, která se odehrála na turnaji v Budapešti. Domácí hráčka tam s masivní pomocí rozhodčí ostudně „vyběhla“ s Číňankou Čang Šuaj. Ta skončila v slzách a zápas nedohrála.

Čínská tenistka Čang Šuaj | Foto: ČTK/AP Photo/Dita Alangkara

Co přesně se na budapešťské antuce stalo? Za stavu 5:5 a 15:15 v prvním setu zahrála Čang Šuaj míček přesně na lajnu. Svědčí o tom všechny dostupné záběry. Jenže čárový sudí zahlásil aut a po přezkoumání to překvapivě potvrdila i umpirová rozhodčí. Stopa po míči na čáře byla přitom zcela zřetelná.

Číňanka se (pochopitelně) rozčilovala, ale marně. A pokud chtěla přivolat supervizora turnaje, měla smůlu. Její soupeřka, domácí tenistka Kiara Tóthová, stopu po balonku pro jistotu smazala. Čang Šuaj na ni volala, ať to nedělá, ale Maďarka projevila pozoruhodné pohrdání vůči všem zásadám fair play a tenisovým mravům.

To už bylo na Číňanku – 45. hráčku světa – příliš. Přišel na ni záchvat paniky, rozplakala se a zápas skrečovala. To však ještě nebylo všechno. Tóthová, které v žebříčku WTA patří místo až v šesté stovce a na turnaj se dostala díky divoké kartě, své „vítězství“ jásavě oslavovala a spokojeně mávala divákům, kteří předtím na nešťastnou Čang Šuaj bučeli.

Nulový respekt

Tóthová se tak sice dočkala postupu do dalšího kola, jenže na to doplatila naprostou ztrátou respektu v tenisové komunitě. To, co předvedla, se prostě nedělá. Navíc během hádky čínské hráčky s rozhodčí se šťastně pochechtávala.

„Absolutně nechutné chování,“ napsala na Twitteru Australanka Alja Tomljanovičová, trojnásobná grandslamová čtvrtfinalistka. Shrnula tak i reakce drtivé většiny běžných fanoušků.

Ta navíc upozornila na fakt, že Čang Šuaj si i přes tuto maďarskou krádež za bílého dne uchovala sportovního ducha a podala ruku jak soupeřce, tak rozhodčí. „Je lepší člověk než mnoho z nás,“ poznamenala Tomljanovičová.

V podobném duchu se nesou i reakce dalších tenistek na sociálních sítích. „Pro tu Tóthovic holku nemám vůbec žádný respekt,“ hněvala se další australská tenistka Darja Savilleová. „Odporné. Jedna z nejméně zvládnutých situací, kterou jsem kdy viděla,“ přidala se Američanka Jamie Loebová.