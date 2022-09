Tito dva mladí šikulové se za poslední dva měsíce potkali již potřetí. V obou předchozích případech se z vítězství radoval italský zrzek, také za velkou louží byl Jannik Sinner doslova krok od postupu do prvního grandslamového semifinále kariéry.

Jenže v ten večer se na centrálním dvorci Arthura Ashe začaly dít nepředstavitelné věci. Alcaraz v utkání prohrával 2:1 na sety, v tom čtvrtém dokonce musel odvracet mečbol. Žádný problém. Španělský buldok se ani jednou nevzdal a heroické utkání poslal až do rozhodující sady.

K rekordu chybělo pouhých 11 minut

A tam už naprosto vyčerpanému Italovi nebylo přáno. Jednou sice dokázal soupeře o podání obrat, vzápětí však při tom svém absolutně vyhořel a veškeré trumfy postupně daroval do rukou devatenáctileté hvězdy. Alcaraz šel za stavu 5:3 podávat na vítězství a tíhu okamžiku zvládl ukočírovat na výbornou.

Po 5 hodinách a 15 minutách neuvěřitelné bitvy si naposledy nadhodil míček nad hlavu a možná nejzajímavější duel tenisové sezony ukončil tak trochu ikonicky nechytatelným servisem. „Game, Set, and Match, Mr. Alcaraz,“ zaznělo stadionem pro více než 23 tisíc diváků.

Rodák z Murcie nevěřil vlastním očím. „Upřímně vůbec nevím, co k tomu říct. Jsem úplně vyčerpaný, ale rozhodně to stálo za to,“ řekl ihned po utkání. „Jste úžasní, moc vám všem děkuju za podporu,“ dodal a vyslal vztyčený palec do tribun centrálního dvorce.

6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3. Druhý nejdelší zápas v historii US Open. Konec v 2:50 newyorského času. Takhle pozdě ještě neskončil žádný grandslamový zápas. A dost možná už také nikdy neskončí. Tenisové hvězdy budoucnosti se ve čtvrtek nad ránem postaraly o vskutku unikátní kousek do historické výstavky.

K definitivnímu přepsání dějin přitom chybělo pouhých 11 minut. Ten úplně nejdelší zápas amerického grandslamu sehráli v roce 1992 Stefan Edberg s Michaelem Changem, kteří se o o postup do finále přetahovali neuvěřitelných 5 hodin a 26 minut. Po setech 6:7, 7:5, 7:6, 5:7 a 6:4 tehdy zvítězil švédský válečník Edberg.

Zápas turnaje i celého roku

Duel mezi světovou čtyřkou Alcarazem a třináctkou Sinnerem jenom potvrdil definitivní nástup nové generace. Ostatně stačí se podívat na složení letošního semifinále. Z kvarteta Carlos Alcaraz, Francis Tiafoe, Casper Ruud a Karen Chačanov jen poslední zmiňovaný dosáhl věku pětadvaceti let.

Svou místenku mezi mladými hvězdičkami by si však rozhodně zasloužil i italský bojovník Sinner. „Jeho zápas s Alcarazem nebyl pouze utkáním letošního US Open, ale utkáním celého roku,“ glosoval australský deník Australian Sport.

Ovšem zatímco Sinner v New Yorku končí, španělský objev zůstává ve hře. A v následujících hodinách bude mít o motivaci rozhodně postaráno. Pokud totiž v semifinále porazí domácího Tiafoea, bude nadosah životnímu posunu na post světové jedničky.

Stal by se tak historicky nejmladším vládcem mužského tenisu od dob Australana Lleytona Hewitta. Už nyní se však může pyšnit titulem nejmladšího hráče v semifinále US Open, když na vrcholu žebříčku vystřídal americkou legendu Petea Samprase.

Nejlepší momenty zápasu:

Zdroj: Youtube

Tenisoví experti mu na začátku sezony předpověděli první dobytí turnaje velké čtyřky. Na oblíbené antuce v Paříži dokráčel mezi osm nejlepších, za mořem už je v semifinále. Dotáhne svou fenomenální jízdu do konce?