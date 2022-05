Na úvod poměrně hladký postup do druhého kola. Úkol splněn dle představ? Pár chyb tam bylo, ale s dneškem jsem jinak spokojená. Na první pohled to sice vypadá jako jednoznačný zápas, ale samotné vítězství se vůbec hladce nerodilo. Soupeřka hrála dobře, bojovala o každý balónek, navíc všichni dobře víme, jak zrádná jsou první kola. Ale máme to za sebou a jdeme dál.

Jste ráda, že poté, co jste kvůli zranění vynechala Australian Open a další turnaje, jste zase zpátky?

Nesmírně, navíc jsme stihli před začátkem turnajem i pár tréninků, takže si člověk aspoň trochu zvykl. Byl to teda můj úplně první zápas hraný takhle hned v neděli, ale na tom teď asi nesejde. Nejvíc mě těší to, že jsem zkrátka ready. Mám tady celý svůj tým, takže tu panuje naprosto skvělá nálada.

Jak se cítíte po zdravotní stránce?

Musím říct, že dneska to bylo v pohodě a cítím se dobře. Samozřejmě jsem stále na cestě zpět, není to tak, že bych se cítila ve všech momentech stoprocentně připravená. On už jenom ten samotný proces rekonvalescence je nesmírně náročný, vyžaduje velkou trpělivost a člověk to nesmí příliš uspěchat. Ale snažím se pracovat, jak to jenom jde, se stále stejnými lidmi kolem sebe a věřím, že jdeme tím správným směrem.

Pořád cítí malou brzdu

To čekání na návrat muselo být místy nekonečné, že?

A také že bylo. V podstatě ze dne na den jsem byla odkázána na rekonvalescenci, odpočinek a regeneraci. Nebylo to pro mě vůbec snadné období a nerada se k tomu vracím. Ale nyní jsem konečně zpátky, už jsem se těšila zpátky na kurty. Potřebovala jsem odehrát nějaké zápasy, vrátit se zase do procesu a nasbírat nějaké ty herní zkušenosti. A jakmile jsem se cítila zdravotně v pořádku, nebylo nač čekat.

Máte v hlavě ještě pořád takovou tu pomyslnou brzdu, nebo už jdete do všeho naplno?

Musím se přiznat, že v některých okamžicích tam stále malé brzdy jsou, zejména při těžších úderech nebo delších výměnách. Ale na druhou stranu cítím, že se to zápas od zápasu lepší, což je asi ta nejlepší možná zpráva.

Ale od cvičení a protahování si asi ještě nějaký ten pátek neodpočinete.

To máte pravdu. Celkově tady ty procedury včetně plavání a dalších nutných aktivit chtějí trpělivost a spoustu času. Ačkoliv jsem teď sice zdravotně už téměř v pořádku, cvičit a rehabilitovat musím i nadále. A věřte tomu, že ještě pár dalších týdnů jednoznačně budu (smích).

Ve druhém kole nejspíše narazíte na řeckou lvici Marii Sakkariovou, čtvrtou hráčku světa. Co od tohoto zápasu očekáváte?

Očekávám další těžkou bitvu, výjimečně těžkou, protože Maria je fantastická hráčka, navíc letos hrající ve velké formě, takže mě čeká hodně náročná práce. Ale nemám důvod si nevěřit. Pokusím se na zápas připravit co nejlépe a pak už to na kurtu bude jen a jen o mně.