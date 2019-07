Oba si tak vynahradili zklamání z dvouhry. Forejtek, jenž byl singlovou dvojkou, vypadl na londýnské trávě hned v prvním kole, pátý nasazený Lehečka došel jen o kolo dál.

Český pár vyhrál grandslamový turnaj ve čtyřhře juniorů teprve potřetí v historii. Poprvé se to povedlo Petru Kordovi a Cyrilu Sukovi na Roland Garros 1985, podruhé letos v lednu na Australian Open Forejtkovi s Daliborem Svrčinou.

Remember the names…



No.1 seeds from the Czech Republic Jonas Forejtek and Jiri Lehecka are boys’ doubles champions at #Wimbledon after beating Liam Draxl and Govind Nanda pic.twitter.com/vGQVTAfiMi