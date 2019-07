Muchová je druhou českou čtvrtfinalistkou turnaje. Před ní uspěla Barbora Strýcová, která dnes ve 4. kole porazila 21. nasazenou Elise Mertensovou z Belgie 4:6, 7:5 a 6:2. O semifinále může Strýcová stejně jako před pěti lety hrát s Petrou Kvitovou, která bojuje v osmifinále na centrkurtu s domácí Johannou Kontaovou.

Letošní finalistka turnaje WTA v Praze Muchová je v hlavní soutěži Wimbledonu poprvé. Výhrou nad Plíškovou získala první skalp hráčky světové desítky. O semifinále bude hrát s nasazenou osmičkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.

V parádním představení českých hráček uspěla v první sadě Plíšková. V deváté hře jí Muchová při brejbolu pomohla dvojchybou a favoritka sadu dopodávala. Ve druhé ale ukázala Muchová svoji variabilitu, díky zkrácení z forhendu za síť odskočila do vedení 5:3. Při svém podání setbol ještě nevyužila, ale uspěla na 7:5.

V rozhodující sadě Plíšková za stavu 1:2 a 0:30 při svém podání získala deset z jedenácti výměn a vedla 4:2. Při vedení 5:4 podávala na postup, ale neuspěla. Sice se dostala z 0:40 na shodu, jenže při dalším brejkbolu chybovala. Skoro to samé přišlo poté, co Plíšková brejkla Muchovou na 11:10, ale o podání přišla čistou hrou.



Přestože se hrálo tři a čtvrt hodiny, obě tenistky předváděly skvělé údery a často si vysloužily hlasitý potlesk. Muchová, která dokonce přestřílela Plíškovou 14:7 na esa, rozhodla za stavu 12:11 odvážnější hrou. Častěji chodila na síť a při podání Plíškové znovu vedla 40:0. Pvní dva mečboly favoritka odvrátila, při druhém Muchová spadla a v hledišti to zahučelo. Při třetím měla štěstí, míček se po jejím úderu otřel o pásku a dopadl na stranu Plíškové, která nemohla reagovat.