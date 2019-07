Radost z vítězství ve Wimbledonu měl také prezident tenisového svazu Ivo Kaderka. „Hrozně jsem chtěl, aby vyhráli. Jsou to pracovití, charakterní kluci. Jejich výkon a přístup je pro mě velkou satisfakcí a odpovědí těm, kteří začali mluvit o krizi mužského tenisu,“ řekl. „Náš ženský tenis je nejlepší na světě a mužský se znovu vrátí na své pozice, protože má tyto kluky,“ doplnil tenisový boss.

Forejtek slavil juniorský grandslam už v lednu na Australian Open, kde nastupoval po boku Dalibora Svrčiny. Na trávě si připsal druhý úspěch, tentokrát s jiným parťákem. „Když se nám nevydařila dvouhra, řekli jsme si, že do debla dáme všechno. Povedlo se nám to na jedničku,“ vyprávěl Lehečka.

Čeští mladíci si mohli užít tradiční wimbledonský bál s ostatními vítězi. „Potkali jsme Djokoviče, Halepovou a Báru Strýcovou. Bylo to super, užili jsme si atmosféru. Ale netančili jsme,“ culil se Forejtek.

Lyžařská rodina

Rodák z Plzně odjakživa dával přednost tenisu, přestože vyrůstal v lyžařské rodině a dlouho kombinoval oba sporty. „Byl jsem i mistr republiky, ale upřednostňoval jsem tenis. Na lyžování mi vadilo, že tam byla hrozná zima. A musí se hrozně brzy vstávat,“ smál se mladík, jehož otec Ladislav je šéfem úseku alpských disciplín na svazu a bratr Filip reprezentoval na olympijských hrách.

V brzké době čeká oba úspěšné tenisty přechod mezi dospělé, kde už pomalu sbírají zkušenosti. Příští týden se představí na turnaji v Praze. „Svaz nám dává perfektní podmínky, dostáváme volné karty. Budeme se snažit co nejvíce makat a hrát co nejlepší tenis,“ slíbil Lehečka.

Co je třeba zlepšit při posunu z juniorské kategorie? „Musíme zesílit, zlepšit servis, který je hodně důležitý. A také se posunout v hlavě, abychom si více věřili,“ vyjmenoval Forejtek.

Oblíbenec Federer

Nejvíce inspirace pro oba znamená Roger Federer, letošní zklamaný finalista mužské dvouhry. „Je příklad pro všechny tenisty. Nechci říkat, že je dokonalý, i když to tak na kurtu vypadá. Nejvíce mi ale sedí chováním a pojetím hry,“ vysvětlil Lehečka.

Není ale právě Švýcar společně s Rafaelem Nadalem a Novakem Djokovičem postrachem pro nadané tenisty? Nezdá se totiž, že by velká trojka chtěla opustit trůn. „Už tam jsou hrozně dlouho, to je pravda,“ usmíval se Forejtek. „Nevím, jak dlouho to ještě dokážou. Čekal jsem už někdy před čtyřmi lety, že by mohli končit, ale stále tam jsou,“ dodal.