„Pořád tomu nemůžu uvěřit,“ vrtěla Strýcová hlavou po výhře nad 21. nasazenou tenistkou Elise Mertensovou z Belgie. Vyrovnanou první sadu přitom ztratila 4:6 a ve druhém setu prohrávala už 2:5. Zdálo se, že její sen o druhém wimbledonském čtvrtfinále v kariéře se rozplývá. Jenže „divá Bára“ se nadechla k senzačnímu výkonu a duel otočila.

Zpřesnila hru, svou aktivitou opanovala zelený dvorec a Belgičanka najednou nevěděla, kam dřív skočit. Strýcová tak získala osm her v řadě, druhý set vyhrála 7:5 a ve třetí sadě už jasně dominovala. „Hrála jsem chytře. Začala jsem víc používat taktiku servisvolej, která fungovala,“ okomentovala Strýcová.

Zatímco na Mertensové byla znát vzrůstající nervozita, zkušenější česká hráčka se dokázala maximálně koncentrovat i ve chvílích, kdy byl zápas skoro ztracený. A právě to rozhodlo. „Zavřela jsem se do sebe. Nevnímala jsem ani svůj tým, ani diváky. Byla jsem tam jen já a balon,“ popsala rodačka z Plzně, která účastí ve čtvrtfinále zopakovala své wimbledonské maximum z roku 2014.

Dechberoucí bitva

Výhra Strýcové ale nebyla zdaleka to jediné, co včera zvedalo (nejen) tuzemské fanoušky ze židlí. V osmifinále londýnského grandslamu se představily i další tři Češky. A bylo se na co dívat: Karolíny Plíšková a Muchová svedly dramatickou bitvu, která si svou epičností nezadala ani s nedávným seriálovým spektáklem Hra o trůny.

Nelítostný souboj skončil překvapivě. Z životního vítězství 4:6, 7:5 a 13:11 se radovala Muchová. „Je to pecka,“ zářila dvaadvacetiletá tenistka, jež se ve čtvrtfinále utká s osmou nasazenou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny.

Obě Češky bavily fanoušky přes tři hodiny. Dechberoucí podívaná vyvrcholila v koncovce třetí sady, v níž se Muchová s Plíškovou úporně přetahovaly doslova o každý míček. Parádní podívaná. „Jsem zklamaná. Nehrála jsem nejlépe, ale tím nechci snižovat její výkon,“ řekla smutná Plíšková, která stále čeká na svůj premiérový grandslamový titul.

Kvitová padla

Čtvrtou do party včera byla Petra Kvitová, dvojnásobná wimbledonská vítězka. Osmifinále proti domácí hvězdě Johanně Kontaové začala dobře, první set vyhrála 6:4, v dalších dvou sadách už ale byla lepší Britka. A právě s Kontaovou se o postup mezi nejlepší čtyři utká Strýcová. „Chci tomu dát maximum,“ slíbila česká tenistka.

Světová jednička Bartyová titul nezíská

Včerejší nabitý program Wimbledonu přinesl v ženské dvouhře velké překvapení. S turnajem se totiž už v osmifinále rozloučila světová jednička Ashleigh Bartyová, vítězka nedávného French Open. Třiadvacetiletá Australanka prohrála s Američankou Alison Riskeovou 6:3, 2:6 a 3:6. Skončila tak její série patnácti vítězných zápasů.



Riskeová, 55. hráčka světového žebříčku, potvrdila pověst specialistky na hru na travnatém povrchu. „Tráva ze mě pokaždé dostane to nejlepší, mé hře tenhle povrch vysloveně svědčí. Doufám, že to tak bude pokračovat,“ řekla americká tenistka, která poprvé v kariéře postoupila do grandslamového čtvrtfinále. V něm se utká se slavnou krajankou Serenou Williamsovou, která si včera hladce poradila s Carlou Suárezovou ze Španělska, a pořád tak může získat svůj osmý wimbledonský titul. „Budu připravená,“ hlásí americká veteránka.



V osmifinále skončilo pohádkové tažení teprve patnáctileté Američanky Cori Gauffové, kterou s přehledem porazila ostřílená Rumunka Simona Halepová. Největší favorité mužské dvouhry včera bez potíží postoupili. Obhájce titulu Novak Djokovič, Rafael Nadal a osminásobný šampion Roger Federer ve svých duelech shodně neztratili ani set.