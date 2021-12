"Bohužel se během přípravy vyskytly další problémy spojené se zraněním břišního svalu. Po vyšetřeních mi tým doktorů nedoporučil do Austrálie odcestovat. Potřebuji více času na doléčení," uvedla Muchová. Její odlet do Austrálie přitom vypadal nadějně. "Velmi nadějně. Bylo to rozhodnutí v posledních dnech," dodala Barbora Štefková, která s Muchovou spolupracuje. Pokud půjde léčba dobře, mohla by hráčka naskočit do turnajů po Austrálii.