Karolína Plíšková dohrála ve druhém kole, tentýž osud potkal Markétu Vondroušovou. Osmifinále bylo konečnou pro Karolínu Muchovou i Petru Kvitovou. „Nejsem si jistá, že Češky sem přijely pro titul. Jako by ho v hlavě ani nechtěly,“ řekla Barbara Schettová.

New York není ráj

Kritické vyjádření od bývalé tenistky se zdá být přísné, ale něco na něm bude.

Kurty v New Yorku prostě českým nadějím nesvědčí. Loni byla situace stejná, také tehdy žádná z reprezentantek neprošla do čtvrtfinále (přitom všude jinde ano).

Na druhou stranu - letos to mělo být jinak. I proto, že řada favoritek kvůli strachu o své zdraví nepřijela. Čtyři Češky se objevily mezi nasazenými. Zdroj: Deník

A zase nic.

V rozsáhlé analýze pro Deník, do níž se pustili experti televizní stanice Eurosport, to nejvíc schytala právě Plíšková. „Řekla bych, že neumí hrát pod tlakem. Jakmile se od ní něco čeká, má potíže,“ zmínila Schettová (jen tak mimochodem: ani tato Rakušanka nikdy nevyhrála grandslam…).

Podobně hovoří i dvojice Boris Becker, Mats Wilander (ti naopak na grandslamech kralovali hodně krát).

„Plíšková by měla změnit svůj přístup,“ uvedl legendární německý tenista. Jeho švédský rival vzápětí dodal: „A brzy. Jestli chce vyhrát grandslamový titul, má na to tak dva roky.“ Jedno doporučení od expertů? Už se o tom mluvilo dřív. Plíškové by i oni doporučili větší zápal do hry.

Někdejší skvělí tenisté se pozastavili i nad docela nešťastným vyjádřením nasazené jedničky (po brzkém vyřazení uvedla: „Nemám z toho špatný pocit.“).

„Tohle by neměla říkat,“ opáčila Schettová. „Hodně nezvyklé,“ dodal Wilander. „Překvapivé,“ řekl Becker.

Dveře jsou otevřené

Na rozdíl od Plíškové a Vondroušové, do druhého týdne se podívala dvojice Kvitová, Muchová. Na jejich bedra už tolik kritiky nemíří.

„Hrály dobře,“ prohlásil Wilander.

Zatímco Muchovou zastavilo zranění, Kvitová málem slavila postup. Jenže neproměnila čtyři mečboly. „To je nepříjemná situace na psychiku,“ uznala Schettová.

Ale co naplat - Češky teď mohou jen doufat, že antuková sezona s French Open dopadne lépe.

I v téhle souvislosti by měl zaznít Wilanderův kompliment: „Dveře jsou otevřené a vy Češi máte skvělé tenistky.“ A možná i Schettové prognóza: „Příště budou tři Češky ve čtvrtfinále a nikdo se tomu nebude divit.“