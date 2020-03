Čeští tenisté se ve finálovém turnaji Davisova poháru utkají ve skupině C s Francií a Velkou Británií. O složení skupin rozhodl dnešní los v Londýně. Hrát se bude v Madridu od 23. do 29. listopadu.

Utkání kvalifikace tenisového Davis Cupu: Slovensko - ČR, 7. března 2020 v Bratislavě - čtvrtý zápas. Český tým - (zleva) Vít Kopřiva, Lukáš Rosol, Jiří Veselý, kapitán Jaroslav Navrátil, Zdeněk Kolář a Jonáš Forejtek | Foto: ČTK

"Určitě je to nepříjemný los, ale mohlo to být horší i příjemnější. Je to takový střed," uvedl kapitán Jaroslav Navrátil v nahrávce pro média. "Nedá se nic dělat, je to dané a musíme se s tím porvat. Pojedeme do Madridu s tím, že nemáme co ztratit. Uvidíme, v jakém složení týmy v listopadu přijedou a jak to bude."