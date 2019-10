Třiatřicet let po Martině Navrátilové mají české tenistky šanci ovládnout na konci roku oba světové žebříčky. Karolína Plíšková má, byť jen v případě titulu a zranění soupeřky, možnost završit sezonu v čele dvouhry a Barbora Strýcová na prvním místě čtyřhry. Rozhodne se na Turnaji mistryň, který začne v Šen-čenu v neděli.

Barbora Strýcová | Foto: Profimedia

"Byla by úplná bomba, kdyby Česko mělo světovou jedničku v singlu i deblu na konci roku," řekla ČTK Strýcová, která se stejně jako Plíšková dnes vydala na cestu do Číny. "Říkali mi, že bych to musela vyhrát, abych se stala jedničkou, což by byla snová kombinace, ale to je hodně daleko. Nemyslím na to," řekla Plíšková.