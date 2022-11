Žádná z českých lvic momentálně neobývá horká křesla v první desítce žebříčku, což logicky znamená absenci domácí zástupkyně na posledním mítinku letošního ročníku. A je to zároveň i spravedlivé vyúčtování nepříliš vydařené sezony na tenisovém okruhu.

Sonda ke kořenům tenisového boomu. Talenty rostou, ale hrozí těžké časy

A to ani nemusíme zmiňovat už déle trvající trápení mezi mužskými tenisty, kde se za poslední sezonu slušně vyprofiloval snad jenom mladičký talent Jiří Lehečka a v anglickém All England Clubu předvedl solidní jízdu Jiří Veselý.

Ale ani mezi ženami, do nichž jsou už nějaký ten pátek vkládány veškeré naděje, to nebylo to pravé. Ani jedna domácí hvězdička to na grandslamu nedotáhla dál než do čtvrtfinále, na větší úspěch českých tenistek se letos muselo čekat jako dříve ve frontách na banány.

Sezona plná trápení

Složitou sezonu plnou trápení prožila nejenom hvězdná Petra Kvitová, ale také její kolegyně Karolíny Plíšková s Muchovou. S častými výpadky se potýkala rovněž loňská vítězka antukového grandslamu v Paříži Barbora Krejčíková, jež si svůj optimální klid našla až ke konci turnajového kalendáře.

Rodačka z moravských Ivančic si však veškeré nešvary vynahrazovala alespoň ve čtyřhře po boku parťačky Kateřiny Siniakové, s níž letos dokráčela pro tři grandslamové triumfy ze čtyř možných a postarala se tak o další nezpochybnitelný úspěch pro domácí tenis.

Český tenista Jiří Lehečka semifinále turnaje v RotterdamuZdroj: ČTK/AP/Peter Dejong

A bude to právě duo K+S, kdo se letos vydá do amerického Texasu jako jediný reprezentant tenisového Česka na Turnaji mistryň. Ve dvouhře se poprvé po dvanácti letech neobjeví jediná zástupkyně. Zastoupeni nebudou na Turnaji mistrů ani čeští muži.

Muchová promluvila o zraněních: Mám v sobě motor a zase i oheň

Za zmínku ovšem stojí kvalifikace mladého Jiřího Lehečky na závěrečný turnaj Next Gen, jakousi alternativu Turnaje mistrů pro nejúspěšnější tenisty do 21 let, kde se mladoboleslavský rodák potká s hvězdami budoucnosti jako jsou Holger Rune či Lorenzo Musetti.

Ale zpět k ženské kategorii. Výsledkový sestup lze určitě omlouvat častými zdravotními indispozicemi českých lvic, stačí zmínit zlomené zápěstí Plíškové, nekončící starosti s rukou Kvitové či bolavý loket Krejčíkové, jenž loňskou vítězku Roland Garrros trápil snad celé jaro.

Česká tenistka Karolína Plíšková letos prožila další náročnou sezonuZdroj: ČTK/AP

A jak se říká, naskočit do rozjetého vlaku, kterému navíc od jisté chvíle začalo šéfovat dravé mládí s neustále plnou nádrží energie, není vůbec jednoduché. O tom by ostatně mohla letos vyprávět nejedna česká tenistka.

Navíc je třeba si nalít čistého vína a přiznat, že pohled na světový žebříček už nebudí tolik optimismu jako tomu bylo dříve. Zejména pak ten věkový. Ženskému tenisu začíná vládnout nová generace, na níž už současná garda kolem Kvitové a Plíškové nemusí stačit.

Ovšem na nějaké závěry a troufalé myšlenky je stále poměrně brzy. Vlak se současnou světovou špičkou sice ujíždí stále rychleji, ale český tenis naštěstí schovává v záloze poměrně bohatý arsenal, který může plynule navázat na současné hvězdy domácí scény.

Je krásné období pro tenis, budoucnost je ale nejasná, tvrdí manažer ze Štvanice

Velký nástup na scénu se očekával například od Karolíny Muchové či Markéty Vondroušové, které však rok za rokem zrazuje mizerný zdravotní stav. A kdykoliv přijde slibné období, překazí jim veškeré plány nepříjemné zranění.

S podstatně větším očekáváním vstoupí do příštího ročníku také hvězda letošního léta Marie Bouzková, jež si svými dosavadními výkony říká o místo v elitní dvacítce světového žebříčku. A k této metě ji momentálně schází jen pár stovek bodů.

Šance pro dravé mládí

Pozornost se bude již brzy ubírat na české tenisové mládí, kde postupně roste poměrně bohatá skupinka žadatelek o místenku do světového tenisu.

Talentované Lindy Nosková s Fruhvirtovou už dokonce nakoukly do první stovky žebříčku, podobný scénář se pomalu rýsuje i v případě mladší sestry druhé jmenované Brendy či její konkurentky Sáry Bejlek.

Linda FruhvirtováZdroj: ČTK/AP/Simon Bruty

To všechno jsou jména, jež už brzy mohou vážně promluvit do dění na těch nejvyšších patrech. A třeba se dočkáme už v příští sezoně. První šance přijde hned v lednu u protinožců v Austrálii.