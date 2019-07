Poslední dvě jmenované se navíc v dalším kole utkají spolu. Již teď je tedy jisté, že minimálně jedna česká vlaječka bude i mezi čtvrtfinalistkami. Souboj mezi krajankami ozdobí tradičně nabité druhé pondělí ve Wimbledonu.

Po volné neděli se odehrají všechny osmifinálové zápasy mužského i ženského pavouka. Ani jedna z Karolín si však z Češky na druhé straně dvorce těžkou hlavu nedělá. „Na kurtu je to jedno. Ale vyhrála v Eastbourne, na trávě to Káje jde, takže to bude moc těžké,“ uvedla Muchová, která svou první účast na nejslavnějším grandslamu světa zvládá výborně. Naposledy porazila nasazenou dvacítku Anett Kontaveitovou.

To česká jednička Plíšková musela poprvé do třísetové bitvy. „Čekala jsem, že to jednou přijde. Co se týče sebevědomí, může mi takový zápas jen prospět,“ řekla. Její protivnice ze 3. kola Sie Šu-wej z Tchaj-wanu je známá svým neortodoxním stylem, o to je výhra cennější.

„Nikdy nevíte, co od ní přiletí. Jsem potěšená, že jsem utkání zvládla. Byl to dobrý test,“ podotkla Plíšková, která si zopakovala loňskou účast v osmifinále. Ani ona si pondělní derby neřeší. „Připravím se jako na každý jiný zápas. Nebudu řešit, kdo je na druhé straně.“

Hladký postup Kvitové

Přestože před Wimbledonem nehrála ani jeden ostrý zápas na trávě, Petra Kvitová prochází zatím turnajem jako nůž máslem. Vítězka z let 2011 a 2014 neztratila set ani naposledy proti Magdě Linetteové. V osmifinále jí čeká domácí Johanna Kontaová.

„Budu muset předvést hodně vysoký standard, abych jí byla schopná konkurovat,“ prohlásila Kvitová, která měla před oblíbeným grandslamem problémy s rukou. „Bolest se může kdykoli dostavit a budu nucena zápas skrečovat. Občas se soustředím, jestli nezačínám něco cítit, takže mi to bere trochu trpělivost při hře,“ objasnila Kvitová.

Poslední do party českých osmifinalistek je Barbora Strýcová, která se do druhého týdne probojovala po výhře nad čtvrtou nasazenou Kiki Bertensovou. Úspěchy slaví stylem servis volej. „Mám na to hrát takový tenis a cítím se na síti moc dobře. Holky na něj nejsou moc zvyklé,“ pochvalovala si.

Bez mužského zástupce

Do druhého týdne se naopak nedostal jediný mužský zástupce. Jiří Veselý, který podlehl Benoitu Paireovi, se po Wimbledonu propadne v žebříčku ke 140. místu. „Hlavně, že jsem zdravý a uhrál jsem tu pět kol. Potřeboval jsem se chytit,“ dodal tenista, který se musel do hlavní soutěže probíjet z kvalifikace.