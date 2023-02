Velice úspěšný týden prožívají české tenistky na turnaji v Dubaji, hned tři z nich se ve středu probojovaly do čtvrtfinále. O postup do semifinále však nakonec zabojují pouze Karolína Muchová s Barborou Krejčíkovou, jelikož aktuální česká dvojka Karolína Plíšková se musela z turnaje předčasně odhlásit.

Důvodem jsou neutichající zdravotní potíže 18. hráčky žebříčku WTA. „Je mi to velice líto, ale musím se z turnaje odhlásit. Je to velké zklamání, zvlášť když jsem tu před pár lety hrála finále a letos se mi tak dařilo. Ale poté, co mě hodiny po zápase trápila viróza a křeče, nejsem schopná pokračovat,“ sdělila Plíšková na sociálních sítích.

Plíšková zažila po skoro tříhodinovém zápase ve velkém horku hodně nepříjemné chvíle. „Střevní viróza, křeče v celém těle, třes… ,“ popsal její manažer Michal Hrdlička.

Třicetiletá rodačka z Loun si ve středečním osmifinále poradila s Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou po setech 7:5, 6:7 a 6:2, jen pár hodin po utkání ale kvůli nemoci definitivně odstoupila. Ve čtvrtfinále měla Plíšková narazit na světovou jedničku Polku Šwiatekovou.

Nenasazená Karolína Muchová zaskočila ve 3. kole turnaje olympijskou vítězku Belindu Bencicovou ze Švýcarska, kterou přehrála hladce ve dvou setech 6:1 a 6:4. Ve čtvrteční bitvě o semifinále si šestadvacetiletá tenistka zahraje s turnajovou trojkou Jessicou Pegulaovou ze Spojených států.

Poslední postupující Češkou v Dubaji se stala Barbora Krejčíková, vítězka sledované bitvy dvou krajanek proti Petře Kvitové. První vzájemný duel dvou grandslamových šampionek ovládla rodačka z Ivančic za pouhých 75 minut po setech 6:3 a 6:2.

Finalistka turnaje z roku 2021 se nyní utká s druhou nasazenou vítězkou letošního Australian Open Arynou Sabalenkovou z Běloruska, kterou ve čtvrtek vyzve již potřetí na okruhu. Na první vítězství ze vzájemných duelů však Krejčíková prozatím čeká.

Lehečka si drží formu

Jednadvacetiletý tenista Jiří Lehečka zažil v úvodu letošní sezony úžasnou jízdu na Australian Open, kde se probojoval až do životního čtvrtfinále. Hned vzápětí navíc dovedl české tenisty zpět na finálový turnaj Davis Cupu. A skvělou formu si po krátké pauze přivezl také na turnaj do Kataru.

V tamější metropoli Dauhá nejprve zvládl první kolo proti Bosňanovi Damirovi Džumhurovi, kterého porazil po setech 6:3 a 7:6. Velice podobný nádech pak mělo také osmifinálové klání s Finem Ruusuvuorim, s nímž se Lehečka utkal již potřetí v kariéře. Ani jednou se však zatím neradoval z vítězství.

Tentokrát ale český tenista vstoupil do utkání mnohem lépe a pozici aktivnějšího hráče si udržel až do samotného konce. Zatímco v předchozích dvou vzájemných duelech neuhrál proti finskému tenistovi ani set, nyní jej v rozpáleném Kataru přehrál 6:2, 7:6 a mohl se těšit z postupu mezi osmičku nejlepších.

Lehečka si o semifinále na okruhu ATP zahraje již počtvrté v kariéře, jeho soupeřem bude ve čtvrtek po poledni ruský bouřlivák Andrej Rubljov, který v třísetové bitvě přemohl Nizozemce Tallona Griekspoora. Ve hře bude nejen vyrovnání osobního maxima z loňské sezony, ale taktéž brzký návrat do elitní padesátky světového žebříčku.