Osobou, která se ale nebála otevřené kritiky Williamsové, byla rekordmanka v počtu získaných grandslamových titulů Margaret Courtová - Serena Williamsová měla během své kariéry o jeden vyhraný grandslam méně. "Mně na ní vadí, že nechová respekt k soupeřkám. Po té poslední prohře se o soupeřce ani nezmínila, když měla proslov," řekla upřímně Courtová svůj názor.

Těžký návrat po mateřské

Osmdesátiletá Courtová se již dříve prezentovala vyhraněnými názory, které se nebála říct na rovinu. Kritizovala například homosexuály či vyjadřovala podporu apartheidu v Jihoafrické republice."To zázemí, které teď hráčky mají, se nedá srovnávat. Tehdy jsme byly na okruhu skutečně samy. Nemohly jsme s sebou vzít nikoho z rodiny, nebyli psychologové, se kterými bychom mluvili. Tohle si spousta lidí neuvědomuje a média by mé jméno nejradši vůbec nezmiňovala," cítí Courtová nedostatek respektu.

Williamsová sice měla rekord Courtové v počtu získaných grandslamů na dosah, po návratu z mateřské dovolené už se ale legendární Američance nepodařilo vrátit do staré formy. "A to Serena hrála o nějakých sedm let déle než já. Do toho jsem měla dvouletou pauzu, když jsem se vracela po porodu dvou dětí. Po prvním jsem vyhrála tři ze čtyř grandslamů. To Serena už coby matka nevyhrála jediný grandslam, přesto už mě současná generace moc neuznává," říká rázně Courtová.