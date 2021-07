Plíšková nebyla z třísetové porážky od světové jedničky Ashleigh Bartyové zdrcená. Svoje vystoupení na trávě All England Clubu hodnotila s nadhledem. Bylo na ní vidět, že si cestu turnajem užila.

„Zklamání to samozřejmě je, ale nechci z toho dělat nějaké drama, protože dostat se do finále Wimbledonu beru jako úspěch,“ vykládala na tiskové konferenci Plíšková. Chvíli po finále nedokázala úplně popsat, co se jí honí hlavou. „Pocity jsou smíšené, ještě brzo ve v tom vyznat.“

Jedno ale ví jistě – tažení Wimbledonem jí dodalo sebedůvěru. „Mým snem vždycky bylo vyhrát grandslam, snažím se o to od začátku kariéry. Rozhodně nic nevzdávám. Teď jsem získala ještě víc sebedůvěry. Ještě budu mít dost šancí a věřím, že to vyjde.“

Děsivý start finále

Bývalá světová jednička prohrávala 0:4, a i když první sadu ztratila, dokázala se do zápasu vrátit. „Byl to příšerný začátek. Myslela jsem na finále v Římě, kde jsem prohrála dvakrát 0:6 a říkala si, že to není možné, aby se to opakovalo,“ usmívala se rodačka z Loun. „Byla jsem trochu nervózní, ale pořád jsem věřila, že se to zlepší. Můžu být pyšná na to, jak jsem se zvedla. Nebyla jsem úplně blízko vítězství, ale nakonec jsem odehrála dobrý zápas.“

Plíšková uznala, že Australanka byla nad její síly. „Několikrát jsme spolu hráli, ale dneska odehrála jeden z nejlepších zápasů proti mně. Fakt hrála velmi dobře. Někdo musí prohrát. Tak to je a musíte to akceptovat. A věřte mi, že já fakt umím prohrávat, v tom jsem dobrá. Další šance ale přijde a příště musím být silnější.“

Pláč nemohla zadržet

Plíšková si finálovou atmosféru užila. „Bylo to neuvěřitelné.“ Vnímala, že ji v ochozech sleduje hollywoodský herec Tom Cruise. „Slyšela jsem, že mi hodně fandil,“ culila se. Genius loci centrkurtu na ni dolehl a při ceremoniálu stěží zadržovala slzy. „Říkala jsem si, plač až v šatně, ne na kurtu. Ale nějak jsem to nemohla udržet,“ přiznala.

Její pohled na Wimbledon, kde poprvé v kariéře přešla osmifinále, se teď změnil. „Nebyl to můj oblíbený turnaj, nikdy se mi tady nedařilo. Ale teď se můj vztah k Wimbledonu zlepšil. Dávám mu šanci do budoucna.“

Po krátkém odpočinku vyrazí Plíšková na olympiádu do Tokia. „Bude to moje první olympiáda. Nechci se stresovat, prostě jen zahrát co nejlíp. Medaile? To by byl sen.“