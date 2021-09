Byl to trochu zvláštní zápas, grandslamové čtvrtfinále přiliš nepřipomínal. Ze začátku byly obě tenistky vcelku nervózní a ani potom to nebyla žádná velká tenisová krása. Světová dvojka Sabalenková však byla v rozhodujících okamžicích lepší a brzy bylo znát, že si jde za postupem.

"Teď jsem zklamaná, že se mi zápas nevyvedl, jak jsem si představovala. Doufala jsem, že budu větší soupeřkou, než jsem byla," řekla Krejčíková po zápase.

Na vítězce letošního Roland Garros byla stále znát únava, která poznamenala i závěr jejích předchozího duelu s Garbiňe Muguruzaovou. Češka se tehdy nechala ošetřovat, za což ji Španělka obvinili z neprofesionálního chování. "Jsem z toho smutná," přiznala Krejčíková s tím, že po osmifinálové výhře jí bylo opravdu zle.

Čtvrtfinále při debutu? To je nádhera

Ani proti Sabalenkové to z její strany prostě nebylo ono, náročný program si vybírá daň. "Aryna je ve výborné formě a hraje skvěle, což potvrdila. Snažila jsem se bojovat o každý míč. Přála bych si, aby byl zápas delší, ale nevyšlo to," pokrčila rameny Krejčíková.

Zdroj: Youtube

Celkově ovšem může být spokojená, vždyť při svém debutu v hlavní singlové soutěži US Open postoupila do čtvrtfinále. Kdo to může říct? Je z toho vlastně druhý nejlepší grandslamový výsledek její kariéry ve dvouhře.

"Na to, kde jsem byla před rokem, tak si myslím, že to je úplně super. Nikdo to neočekával, ani já to neočekávala. Být tady ve čtvrtfinále při debutu je nádhera. Beru si jenom to pozitivní a z věcí, které se mi tady staly, se chci hlavně poučit a dál se zlepšovat," řekla Krejčíková.