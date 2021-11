Právě Chu Si-ťin už předtím (v souvislosti s fotkami Pcheng Šuaj s plyšáky) informoval, že tenistka je v pořádku. „Je ze své vlastní vůle doma, nechce být rušena a brzy se ukáže na veřejnosti,“ uvedl představitel státních čínských médií.

Následovala série videí. Nejprve dva záběry z restaurace, na nichž je patrná usilovná snaha dostat do záběru i do hovoru u stolu aktuální datum (sobota 20. listopadu), nejnověji pak Chu Si-ťin zveřejnil záběry, jež ukazují Pcheng Šuej během zahajovacího ceremoniálu mládežnického zápasu v Pekingu. Údajně během nedělního rána.

This is the second clip. pic.twitter.com/BWzdBkIJ94

Šéfredaktor Global Times sice ostře kritizuje Západ za zpochybňování „čínského řešení problémů“, to však situaci rozhodně nevyjasňuje. Naopak, strach o osud tenistky, která se veřejně svěřila s tím, jak ji v minulosti sexuálně napadal vysoce postavený čínský politik, stále roste. Oficiální propagandě navzdory.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy