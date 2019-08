Letošní vítězka Wimbledonu Halepová se od druhé sady jen těžko vyrovnávala s touhou 116. hráčky světa po volejích. Townsendová hrála servis - volej i po druhém podání, tlačila se dopředu při první možné příležitosti. První mečbol ještě ve třetím setu nevyužila, sama jeden odvrátila a duel ukončila po sto šestém náběhu k síti.

"Věděla jsem, že s ní nemůžu hrát od základní čáry, že musím hrát jinak a tohle mi dodávalo energii," řekla na kurtu Townsendová, která postoupila do soutěže z kvalifikace, a se slzami v očích doplnila: "Tahle výhra mi dodá hodně sebevědomí. Mám za sebou dlouhou obtížnou cestu a děkuji blízkým za podporu."

Příští soupeřkou levou rukou hrající Townsendové bude další Rumunka Sorana Cirsteaová, přemožitelka Kateřiny Siniakové z prvního kola.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):



Muži:



Dvouhra - 2. kolo:



Medveděv (5-Rus.) - Delien (Bol.) 6:3, 7:5, 5:7, 6:3, Isner (14-USA) - Struff (Něm.) 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), Basilašvili (17-Gruz.) - Brooksby (USA) 3:6, 7:6 (7:3), 7:5, 6:2, Wawrinka (23-Švýc.) - Chardy (Fr.) 6:4, 6:3, 6:7 (3:7), 6:3, Berrettini (24-It.) - Thompson (Austr.) 7:5, 7:6 (7:5), 4:6, 6:1, Bedene (Slovin.) - Paire (29-Fr.) 4:6, 6:7 (3:7), 6:2, 7:5, 7:6 (7:4), Carreño (Šp.) - Berankis (Lit.) 6:4, 6:7 (3:7), 6:2, 6:0, F. López (Šp.) - Nišioka (Jap.) 6:7 (7:9), 6:0, 6:4, 6:4, Popyrin (Austr.) - Kukuškin (Kaz.) 2:6, 7:5, 6:3, 6:2, Lorenzi (It.) - Kecmanovič (Srb.) 7:6 (13:11), 6:7 (2:7), 7:6 (7:2), 3:6, 6:3.



Ženy:



Dvouhra - 2. kolo:



Townsendová (USA) - Halepová (4-Rum.) 2:6, 6:3, 7:6 (7:4), Putincevová (Kaz.) - Sabalenková (9-Běl.) 6:3, 7:6 (7:3), Andreescuová (15-Kan.) - Flipkensová (Belg.) 6:3, 7:5, Čang Šuaj (33-Čína) - Alexandrovová (Rus.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, Cirsteaová (Rum.) - Bolsovová (Šp.) 3:6, 6:4, 6:2.

Páteční program US Open (začátky 17:00 SELČ):



Kurt Arthura Ashe: 18:00 Federer (3-Švýc.) - Evans (Brit.), Muchová (ČR) - S. Williamsová (8-USA), 1:00 Keysová (10-USA) - Keninová (20-USA), Djokovič (1-Srb.) - Kudla (USA).



Kurt Louise Armstronga: Karolína Plíšková (3-ČR) - Džabúrová (Tun.), Bartyová (2-Austr.) - Sakkariová (30-Řec.), Wawrinka (23-Švýc.) - Lorenzi (It.), 1:00 Svitolinová (5-Ukr.) - Jastremská (32-Ukr.), Medveděv (5-Rus.) - F. López (Šp.).



Grandstand: Nišikori (7-Jap.) - De Minaur (Austr.), Kontaová (16-Brit.) - Čang Šuaj (33-Čína), Wang Čchiang (18-Čína) - Ferrová (Fr.), Basilašvili (17-Gruz.) - Köpfer (Něm.).