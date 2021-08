Pětkrát se marně pokoušela prokousat kvalifikací ve Flushing Meadows. Loni už Barbora Krejčíková mohla konečně proniknout do hlavní soutěže singlistek, jenže kvůli všem koronavirovým strastem se tehdy rozhodla výlet do New Yorku oželet.

Velký debut tak čeká usměvavou Moravačku až v pondělí. V pětadvaceti letech si bude moci konečně odškrtnout turnajové účasti ve dvouhře na všech čtyřech grandslamech. A vzhledem ke svým výsledkům v uplynulých měsících se hned zařadí mezi favoritky.

Paradox? Tak už to v bláznivém roce 2021 slečny Krejčíkové chodí. „Ve dvouhře jsem tam vždycky hrála jenom kvaldu. Těším se, zas to bude moje premiéra,“ řekla senzační vítězka letošního Roland Garros a olympijská šampionka z Tokia ve čtyřhře (společně s Kateřinou Siniakovou).

Nejtěžší bude první kolo

Loni prý svou absenci snášela jen těžko. „Byla jsem smutná, když jsem se dívala, jak se tam hraje. Navíc jsem podle pravidel WTA nemohla hrát žádný jiný turnaj, takže po psychické stránce to bylo docela náročné,“ zavzpomínala Krejčíková na minulý rok.

V něčem jí to prý ale pomohlo. Potrénovala na antuce a v Paříži na French Open postoupila do osmifinále, díky čemuž se dostala do první stovky žebříčku. Po Novém roce pak její famózní vzestup nabral grády a nyní je Krejčíková v top 10.

Ale zpět k letošnímu US Open, které startuje po víkendu. „Nejtěžší asi bude první kolo,“ myslí si česká tenistka, která se na úvod utká se soupeřkou z kvalifikace. „Je to grandslam, všichni na něm budou chtít být co nejvíc ready,“ očekává Krejčíková.

Na rozdíl od většiny krajanek před newyorským veleturnajem nikde nehrála (naposledy vypadla ve čtvrtfinále v Cincinnati), na což není příliš zvyklá. „Je to pro mě nová situace, plno věcí se pořád učím a snažím se zjistit, co je pro mě nejlepší,“ svěřila se.

Zápasové vytížení je šílené

Při jejím zápasovém vytížení není divu, že potřebovala chvilku na oddech. Kromě Roland Garros letos vyhrála další dva turnaje (ve Štrasburku a v Praze), z posledních šesti akcí včetně olympiády má zápasovou bilanci 25:3 a navíc k tomu velmi úspěšně hraje i čtyřhru.

Celkem to letos dělá 46 zápasů ve dvouhře a 43 ve čtyřhře. Šílená porce. Takový zápřah si nutně musí vybrat daň.

V Cincinnati si na šílený sled zápasů hořce postěžovala: „Není v silách jakéhokoli sportovce odehrát během osmačtyřiceti hodin šest zápasů na sto procent.“ Na druhou stranu je fakt, že jí nikdo nenutí absolvovat dvouhru i čtyřhru. Většina elitních singlistek se deblu příliš nevěnuje.

Co to s Krejčíkovou udělá na US Open? „Doufám, že jsem nahrála dost kvalitních zápasů. Pár dní potrénuju a zkusím štěstí v New Yorku,“ pousmála se.