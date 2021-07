Karolína Plíšková hrála své čtvrté semifinále grandslamu v kariéře, Běloruska Aryna Sabalenková se tak daleko dostala poprvé. Hlavně v první polovině šlo o vyrovnaný mač, který rozhodovaly maličkosti. Nakonec ale zaslouženě slavila klidnější a koncentrovanější Češka.

Sweet Karolina.@KaPliskova comes from a set down to reach the #Wimbledon final for the first time after beating Aryna Sabalenka 5-7, 6-4, 6-4 pic.twitter.com/xCPFfAXL7V — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2021

„Jsem ve finále, což je neuvěřitelný pocit. Byl to skvělý zápas od nás obou, Aryna fantasticky podávala, až mě to trochu frustrovalo. Jsem šťastná, že jsem to zvládla,“ usmívala se po zápase Plíšková.

Od začátku bylo zjevné, že se utkaly dvě vyhlášené ranařky, které se do míče umí opřít pěkně zostra. Sabalenková si v zápase připsala celkem 18 es, její servis létal i rychlostí přes 190 kilometrů v hodině. Plíškové (14 es) se jen zřídka stává, aby v této disciplíně za soupeřkou zaostávala.

„Už dlouho jsem neviděla, aby obě tenistky takhle podávaly, leda před lety sestry Williamsovy ve vzájemných zápasech. Skvělý servis od obou hráček,“ chválila při komentování pro BBC Martina Navrátilová, devítinásobná vítězka wimbledonské dvouhry.

Mentální odolnost rozhodla

Plíšková si ovšem ani tak v prvním setu nemohla stěžovat na nedostatek šancí. Postupně si vypracovala hned osm brejkbolů (z toho čtyři v jedenáctém gamu za stavu 5:5), ale nevyužila ani jeden. Naopak Sabalenkové stačila jedna jediná příležitost a okamžitě Češce podání uzmula. Úspěšný brejk navíc znamenal výhru v celé sadě.

Leckterá tenistka by se v takové kritické chvilce psychicky složila, ale flegmatická Plíšková zůstávala v klidu. Tušila, že další šance díky energické, ale riskantní hře její soupeřky ještě přijdou. A skutečně: ve druhém setu za stavu 2:2 konečně dokázala prolomit podání běloruské válečnice a následně brejk potvrdila. Set nakonec dotáhla k vítěznému konci 6:4.

„V prvním setu byla Plíšková lepší, ale prohrála ho. Myslím, že před pár lety by to zabalila, ale mentálně velmi vyspěla. Neukazovala moc emocí, oklepala se a dokázala se hned vrátit do zápasu,“ hodnotila Navrátilová výkon české tenistky.

Konec dlouhého čekání?

Plíšková neztrácela glanc a do rozhodující sady vstoupila dalším proměněným brejkbolem. Definitivně tak přebrala otěže zápasu a se sebevědomým klidem kráčela za postupem. Toho se dočkala po hodině a padesáti šesti minutách, když při svém podání proměnila hned první mečbol.

„To byl nejlepší výkon, jaký jsem kdy od Plíškové viděla,“ řekla pak legendární Navrátilová s nelíčeným obdivem. Ve finále čeká na českou hvězdu světová jednička Ashleigh Bartyová. Ukončí Plíšková své dlouhé čekání na první grandslamový titul?