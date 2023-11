Tahle porážka je bude ještě dlouho mrzet. Čeští tenisté měli zaděláno na postup do semifinále Davis Cupu, jenže dobře rozehraný zápas s Austrálií nedokázali dovést do úspěšného konce. „Je to těžká prohra, ale bylo to se ctí,“ řekl kapitán Jaroslav Navrátil po těsném vyřazení.

Čeští tenisté podlehli ve čtvrtfinále Davis Cupu Austrálii | Foto: ČTK/AP Photo/Manu Fernandez

První bod ve čtvrtfinále s Austrálií zajistil Tomáš Macháč a Češi tak nad loňskými finalisty vedli. Jiří Lehečka však na něj nedokázal navázat. Česká jednička pak nastoupila do rozhodující čtyřhry s Adamem Pavláskem, ale v ní už ale dominovali Australané.

Loňští vítězové Wimbledonu Matthew Ebden a Max Purcell vyhráli ve dvou setech a zajistili svému týmu postup.

Souboj mezi Českem a Austrálií rozhodla závěrečná čtyřhra:

Kapitán Jaroslav Navrátil byl i přes vyřazení v Davis Cupu na hráče hrdý. „Kluci předvedli výkon, který ukázali i během předchozí fáze ve Valencii. Hráli jsme však s velice kvalitním soupeřem. Bylo to velmi těsné, ale nakonec jsme prohráli,“ pokrčil rameny.

„Myslím, že jsme ani tady nepředvedli výkony, za které bychom se měli stydět. Chyběl nám bohužel kousíček, ale pro všechny je důležité, že víme, jakou cestou se chceme dát,“ zdůraznil Lehečka.

Do čtyřhry byl původně nahlášený Jakub Menšík. Po debatě s Lehečkou se ale Navrátil rozhodl udělat změnu. Kapitán po utkání uznal, že to byla chyba. „Po bitvě je každý generál, ale Jirka byl na returnu špatný. Prostě to nevyšlo,“ ušklíbl se Navrátil.

„Fyzicky jsem se cítil docela dobře, ale herně to z mé strany nebylo takové, jak jsme potřebovali. Nestačil jsem Adamovi v té deblové kvalitě. Nechal jsem tam vše, snažil se, ale na kurtu jsem byl nejhorší,“ uznal Lehečka.

Navrátil: Je na čem stavět

Podle Navrátila má český daviscupový tým do budoucna na čem stavět. „Myslím, že tým se posunul strašně moc. „Kluci udělali za rok a půl kus práce. Navíc jsou mladí a myslím, že to mají před sebou. I každá prohra vás trochu ponaučí. Čtvrtfinále je úspěch, ale je to i škoda. Myslím, že s tou kvalitou, co máme a jak se tady kluci prezentovali, jsme mohli jít do finále,“ zamyslel se.

„Všichni máme hodně co zlepšovat a nikdo není ještě na svém limitu. Tým je mladý, dobře nastavený a pro český tenis bude hlavní věcí, aby se našel někdo k Adamovi, kdo ho může podpořit i v deblové stránce. Singlově jsme tam tři kluci, kteří máme největší drajv. Budeme se ho snažit využít do příští sezony jako motivaci a doufejme, že to snad půjde,“ dodal Lehečka.