Čeští tenisté porazili ve finálovém turnaji Davisova poháru Jižní Koreu a s největší pravděpodobností si zajistili postup do čtvrtfinále. Rozhodující druhý bod vybojoval Jiří Lehečka, který porazil Kwona Sun-u 6:1, 7:5. Tým kapitána Jaroslava Navrátila navázal na středeční triumf nad Španělskem (3:0) a obsadí nejspíš jedno ze dvou postupových míst ve skupině C.

Tenista Jiří Lehečka v reprezentačním dresu. | Foto: Profimedia

Třicátý hráč světa Lehečka navázal na betonu ve Valencii na předchozí triumf Tomáše Macháče, který udolal Hong Song-čchana 7:6, 4:6, 6:2. Češi mohou postoupit v novém formátu Davisova poháru do vyřazovací části poprvé. Před dvěma lety nestačili ve skupině na Velkou Británii a Francii. Definitivní jistotu mohou získat už po pátečním duelu Srbska se Španělskem.

Fantastický start českých tenistů. Na úvod Davis Cupu porazili domácí Španělsko

Stodevatenáctý hráč světa Macháč si pomohl deseti esy a zahrál 42 vítězných míčů. V Davis Cupu vyhrál šestý ze sedmi singlových zápasů. „První set byl velice náročný. Nemohl jsem soupeře brejknout a ani on mě. Od druhého setu jsem měl šance, které jsem nevyužil. Soupeř měl pak jedinou příležitost na mém servisu. Zahrál jsem ho opatrněji a on toho využil,“ řekl Macháč České televizi. „Zahrál jsem bohužel takticky blbě. Na třetí set jsem v sobě našel strašnou sílu. Začal jsem se soustředit na to, co mám hrát, abych ho porazil, a to se mi povedlo,“ doplnil Macháč.

Šestá výhra v Davis Cupu za sebou

Světová třicítka Lehečka měl do duelu s Kwonem Sun-u suverénní vstup. Po dvou brejcích vedl brzy 5:1 a za 24 minut využil první setbol. Korejská jednička se ve druhém setu zlepšila a otočila nepříznivý vývoj ze stavu 3:4 na 5:4, Lehečka ale v jedenácté hře "brejkl" soupeře ještě jednou a ukončil duel prvním využitým mečbolem. Čtvrtfinalista letošního Australian Open vyhrál v Davis Cupu šestou dvouhru za sebou.

Čeští tenisté jsou zpět mezi elitou Davis Cupu a varují: Už nejsme outsideři

„Cením si toho strašně moc. Jedna věc je vyhrát zápas a porazit Španělsko nebo Koreu. Druhá věc ale je uspět bez ztráty zápasu. To je pro nás strašně moc cenné, protože víme, že se každý bod počítá. Proto i včerejší výhra kluků ve čtyřhře byla strašně cenná a byli jsme za ní šťastní,“ dodal Lehečka.