Už to bude deset let, kdy se českým tenistům naposledy podařilo vybojovat vzácnou trofej nesoucí název Davisův pohár. Ze současného kádru zažil poslední velký úspěch na mezinárodní scéně pouze kapitán Jaroslav Navrátil, který však bude mít šanci si tyto krásné vzpomínky zase osvěžit. Jeho mladý výběr totiž proklouzl až do čtvrtfinále nového formátu soutěže a už ve středu odpoledne jej ve španělské Málaze čeká klíčový duel proti Austrálii.

Čeští tenisté vyhráli baráž Davis Cupu v Izraeli. | Foto: ČTS/Pavel Lebeda

Pozměněný formát Davis Cupu vstupuje do finálové fáze již počtvrté, pro český tým to však bude v Málaze velká premiéra. Cestu mezi nejlepších osm celků si výběr kapitána Navrátila proklestil přes úspěšnou kvalifikaci v Portugalsku a následnou zářijovou jízdu ve skupinové fázi, kde tenisté postupně přehráli domácí Španělsko, Jižní Koreu i Srbsko.

A právě tento překvapivý úspěch skvadry vedené týmovou jedničkou Jiřím Lehečkou, jenž ve Valencii neztratil ani set, zajistil českému tenisu lukrativní místenku na závěrečný mítink v Málaze. Jen pár stovek kilometrů od předchozího místa činu.

„Všechno zatím sedí výborně. Máme ještě čas na doladění, ať jsme na Austrálii připraveni. Na Davis Cupu jsou povrchy shodné, takže jak ve Valencii, tak tady v Málaze se mi zdá naprosto stejný a zatím se cítím komfortně,“ prozradil nejmladší člen výběru Jakub Menšík.

Prostředí finálového turnaje Davisova poháru skvěle sedí rovněž jeho kolegovi Tomáši Macháčovi, jenž má za sebou nejúspěšnější období dosavadní kariéry, po němž se vyhoupl až mezi nejlepší osmdesátku světového žebříčku. „Je to tady pěkné, kurty jsou podobné jako ve Valencii. Určitě se připravíme a budeme v plné polní,“ pronesl rodák z Berouna prostřednictvím online setkání s českými novináři.

Rozjetého Macháče zastavila až v závěru nabité sezony nemoc, která mu mírně překazila plány před odletem do Málagy. „Po úspěšných pěti týdnech přišla stopka. Člověku to moc nepřidá, ale aspoň jsem měl prostor si odpočinout. Na jednu stranu je bolestivé, že si člověk ještě nemůže odpočinout, ale je to jen pár dní, jeden týden do konce sezony. Uděláme všechno,“ přislíbil.

Kapitán Navrátil: Půjdeme do toho s pokorou

Klíčový duel o postup do semifinále čeká svěřence kapitána Jaroslava Navrátila už ve středu odpoledne, kdy se postaví proti nevyzpytatelné Austrálii. „Je to velice kvalitní tým a půjdeme do toho s pokorou. Kluci i já jsme ale samozřejmě po té skupině nabuzení. Určitě tam nejedeme prohrát a pokusíme se přes Australany dostat do semifinále,“ řekl lodivod české posádky.

Vítěze Davis Cupu z let 2012 a 2013 povede do boje v roli tradiční jedničky jednatřicátý hráč světa Jiří Lehečka, jehož na úvodní ceremoniál doprovodí také Tomáš Macháč, mladá naděje Jakub Menšík a deblový specialista Adam Pavlásek. Tedy naprosto stejná sestava jako v září.

Rovněž Lehečka se musel před koncem turnajového kalendáře potýkat s mírnými zdravotními komplikacemi, na ostrý start proti Australanům už je ovšem připraven. „Tím, že jsem byl zraněný, jsem si trošku nuceně odpočinul a zase se začal znova připravovat. Scénář je úplně stejný, jako byl před Valencií. Zatím to vypadá dobře,“ těší dvaadvacetiletého tenistu.

Soupeř českého týmu, jenž postoupil do čtvrtfinále z druhého místa skupiny B, se bude v Málaze opírat o svou jedničku a dvanáctého hráče žebříčku ATP Alexe de Minaura. Toho doplní v sestavě kapitána Lleytona Hewitta ještě Max Purcell, Jordan Thompson, rebel Thanasi Kokkinakis a deblista Matthew Ebden.

Na protinožce si velice dobře vzpomíná Adam Pavlásek, který proti nim debutoval před osmi lety v Ostravě. Svou premiéru v českém dresu obohatil vítězstvím ve čtyřhře po boku Jiřího Veselého, tehdy ještě jako mladíci přemohli zkušenější dvojici Hewitt, Groth. „Vzpomínám na to v dobrém, ale v celkovém skóre nás poté stejně porazili,“ podotkl dnes už zkušený deblista.

Austrálie je s 28 tituly druhým nejúspěšnějším týmem v historii soutěže, na titul však čeká již od roku 2003. To Italové, další účastník finálové fáze, už dokonce dlouhých sedmačtyřicet let. Letos se však mohou těšit na příjezd finalisty Turnaje mistrů Jannika Sinnera, do Málagy pak dorazí také největší tahák a čerstvý šampion z Turína Novak Djokovič.

Vítěz českého souboje může v semifinále narazit na Kanadu či Finsko, kteří svým vzájemným soubojem odstartují bohatý program finálové fáze Davisova poháru. Další dvojice tvoří Velká Británie se Srbskem a Nizozemsko s Itálií. Velké finále je na programu v neděli 26. listopadu.