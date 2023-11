Po dlouhé době neměl kapitán českých tenistů Jaroslav Navrátil s nominací na Davis Cup žádné větší potíže. Není divu, když se mu na zářijovém mítinku ve španělské Valencii sešla sehraná čtyřčlenná parta, která vybojovala překvapivý postup do závěrečného play-off letošního ročníku. Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Adam Pavlásek. Toto osvědčené kvarteto vstoupí už 22. listopadu do klíčové čtvrtfinálové bitvy proti Austrálii.

Čeští tenisté vyhráli baráž Davis Cupu v Izreali | Foto: ČTS/Pavel Lebeda

„Do Málagy odletíme ve stejném složení, jaké bylo ve Valencii. Nebyl důvod tuhle sestavu měnit. Všichni kluci si tohle finále vybojovali,“ zahájil svůj proslov daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil. Ten se tak rozhodl vsadit na vydařenou spolupráci ze zářijových bojů ve skupině, odkud si český tým zařídil místenku až do závěrečné fáze.

Česká jízda v Davis Cupu? Chtěl jsem si zahrát i s Djokovičem, přiznává Lehečka

Čeští tenisté se dostali do vyřazovací části v obměněném formátu týmové soutěže úplně poprvé. Už v únoru vyhráli důležitou kvalifikaci na půdě Portugalska a na skvělý výkon posléze navázali také ve Valencii. Do čtvrtfinále postoupili z prvního místa nabité skupiny C, když zvládli náročné zápasy s domácím Španělskem, Jižní Koreou a také Srbskem.

Zkušenému kapitánovi udělal v posledních týdnech radost zejména Tomáš Macháč, jenž aktuálně prožívá velice úspěšné období vyšperkované dvěma tituly na challengerech ve Francii. „V tuto chvíli mě jeho výsledky moc těší. Probojoval se do první stovky, čemuž jsem věřil, že by tam mohl do konce roku být,“ přiznal Navrátil.

Čeká nás těžké, ale hratelné utkání, tvrdí kapitán

Naopak se špatnými výkony musí nyní bojovat česká jednička Jiří Lehečka, který od zářijového vystoupení ve Valencii vyhrál pouze dvě utkání. „Na Davis Cupu porazil všechny jedničkové hráče, ale teď jeho výsledky nejsou úplně ideální. U Jirky je to určitě o sebevědomí. Věřím, že se na dalších turnajích chytí, aby uhrál dobrý výsledek a před Málagou si věřil,“ dodal kapitán.

Rozjetý český výběr narazí v listopadovém play-off Davis Cupu na nevyzpytatelnou Austrálii, s níž si to rozdá o přímý postup do semifinále. „Je to velmi kvalitní soupeř. Čeká nás velice těžké, ale hratelné utkání. Po výsledcích, které kluci předvedli ve Valencii, jsme nahoře. Určitě se pojedeme porvat o vítězství,“ pronesl sebevědomě lodivod české lavičky.

Čeští tenisté znají soupeře pro čtvrtfinále Davis Cupu. Utkají se s Austrálií

Australany, kteří budou v Málaze obhajovat loňské stříbro, povede do boje proti kvartetu Lehečka, Macháč, Menšík, Pavlásek současná světová třicítka Alex de Minaur. Držitele sedmi titulů na okruhu ATP pak doplní ještě Max Purcell, Jordan Thompson, Thanasi Kokkinakis a také ostřílený specialista na čtyřhru Matthew Ebden.

„De Minaur je nesmírně kvalitní hráč, má velmi dobré výsledky a vyrovnané výkony. Kokkinakis je další silný hráč. A kromě toho mají i velmi dobrého debla,“ připustil šestašedesátiletý rodák z Přerova.

Rozhodující fáze týmové soutěže je na programu od 21. do 26. listopadu. Vítěz utkání narazí v semifinále na lepšího z dvojice Kanada-Finsko. Zbývající čtvrtfinálové dvojice tvoří Itálie s Nizozemskem a Srbsko s Velkou Británií.