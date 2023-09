Čeští tenisté vzbudili nadšení, které tady od éry Radka Štěpánka a Tomáše Berdycha nebylo. A to už je sakra dávno. Tihle dva borci, dnes už v tenisovém důchodu, dokázali před deseti lety dotáhnout Česko k triumfu v Davis Cupu, a to hned dvakrát po sobě v letech 2012 a 2013. Na jejich odkaz teď navazují vycházející hvězdičky Jiří Lehečka a Tomáš Macháč.

Jiří Lehečka v Davis Cupu | Foto: ČTS/Pavel Lebeda

Češi jsou zpátky mezi světovou tenisovou elitou a rozhodně v ní nehrají podřadnou roli. Na finálovém turnaji nového formátu Davis Cupu ve Valencii jsou zatím bez porážky. Tým kapitána Jaroslava Navrátila porazil domácí Španělsko, které bylo bez světové dvojky Carlose Alcaraze, a Jižní Koreu.

Čeští tenisté jsou zpět mezi elitou Davis Cupu a varují: Už nejsme outsideři

„Dvakrát 3:0? Kdyby mi to někdo řekl, když jsme sem přijížděli, tak bych mu řekl, že je blázen, že to ani není možné,“ vykládal Navrátil. „Kluci si dokázali, že mají na nejlepší týmy. Jsou to pro ně obrovské zkušenosti. Dnes už všichni vědí, že jsme konkurenceschopní.“

O body se poděli Jiří Lehečka a Tomáš Macháč ve dvouhrách a Jakub Menšík s Adamem Pavláskem ve čtyřhře. „Pro tým je určitě důležité, že se o body dělí všichni,“ pokyvoval hlavou dlouholetý lodivod české reprezentace.

„Jsem na sebe a náš tým hrdý“

Jedničkou týmu je jednadvacetiletý Lehečka, který drží v Davis Cupu šňůru šesti singlových vítězství.

„Je to dobrý pocit vyhrát tady dva zápasy ve dvou dnech proti těžkým soupeřům. Je to pro mě velká výzva. Jsem rád, že jsem to dokázal a každý den přinesl bod do kabiny. Jsem na sebe a náš tým hrdý, že jsme to zvládli,“ liboval si Lehečka, kterému dělá mentora právě Berdych. „Jsme v kontaktu každý den, píše mi nějaké své postřehy.“

Čeští tenité vykročili za postupem v Davis Cupu:

Zdroj: Youtube

V sobotu budou čeští mladí čelit největší hrozbě – Srbsku v čele se staronovou světovou jedničkou a grandslamovým rekordmanem Novakem Djokovičem.

„Víme, že to bude těžká výzva. Budeme věřit, že získáme bod, nebo vyhrajeme,“ pronesl třicátý hráč světa Lehečka. „Snažíme se jít naplno do každého zápasu. Naše motto je, že chceme v každém zápase nechat na hřišti sto procent.“

Co tady ještě děláš, Novaku? Soupeři šílí, ale Djokovič nemá v úmyslu zpomalit

Na závěrečný turnaj do Malagy, který proběhne od 21. do 26. listopadu, se probojují z Valencie nejlepší dva týmy. Češi by měli být jedním z nich. Pokud v pátek Srbsko neprohraje se Španělskem 0:3, Lehečka a spol. se budou s předstihem radovat z premiérového postupu do vyřazovací fáze.