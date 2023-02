Šance na úspěch 50:50. Tak vidí šance českého daviscupového týmu jeho kapitán Jaroslav Navrátil. „Čeká nás velice těžké utkání. Z hlediska jména se to tak nezdá, ale podle hráčů je to docela kvalitní soupeř. Navíc hrajeme na antuce. Po posledních zápasech ale věříme, že obstojíme a kvalifikujeme se do podzimního finálového turnaje,“ věří pětašedesátiletý kouč.

„Nádražka“ a opičky v hlavě. Lehečka půjde do desítky, věří mentální kouč

Nejvýraznější tváří perspektivního mužstva je bezesporu Jiří Lehečka, který je čerstvým čtvrtfinalistou Australian Open. Životní výkon na grandslamu navíc katapultoval rodáka z Mladé Boleslavi až na 39. místo. „Byl to super měsíc. Moc jsem si ho užil, ale zase z toho nechci kdovíjak dlouho žít. Turnaj se mi povedl a dal mi spoustu zkušeností, teď však bude hlavní, abych si z něj něco vzal. Rád bych toho využil v dalších turnajích nebo v Davis Cupu. Když udržím pracovní morálku, můžu v těch výkonech pokračovat,“ říká pokorně Lehečka.

Problémy s teplem

Českou výpravu od pondělního příletu do portugalského městečka Maia trápily nepříznivé teploty. S těmi se svěřenci trenéra Navrátila museli potýkat v hale i na hotelových pokojích. Vše vyřešila domluva svazového šéfa Iva Kaderky, po které portugalská strana zajistila přímotopy. „Na kurtu už nebyla taková zima jako dřív. Stále to není ideální a víc než deset stupňů tam nebylo, ale pořadatelé slibují, že se budou snažit to zlepšit. Kluci trénovali i v šortkách a je to na dobré cestě,“ uvedl Navrátil.

Český účet v Melbourne: Mládí ukázalo budoucnost, Plíšková zase našla sama sebe

Na místní poměry jsou v Portugalsku nízké teploty, které jsou doprovázeny silným větrem. Nepříznivé počasí by se ale mělo o víkendu umoudřit. „O víkendu má být tepleji, do haly přijdou lidi, takže se to ještě více vyhřeje. Pořadatelé se snaží a dělají vše pro to, aby byly oba týmy připravené a spokojené,“ uzavřel Navrátil.

Nováček si píše s Djokovičem

Kromě Jiřího Lehečky do Portugalska odcestovali Tomáš Macháč, Vít Kopřiva, Adam Pavlásek a Jakub Menšík. Sedmnáctiletý Menšík je v týmu debutantem. Kromě pozvání celého týmu na společnou večeři se ale na víkendový program těší. „Beru to hlavně jako sbírání zkušeností a cítím, že to tak vnímají i ostatní. Na druhou stranu jsem ale rád, že mohu náš tým podporovat a trénovat s ním,“ říká rodák z Prostějova.

Fraška a odpad. Tenisté kritizují Australian Open, kurt opouštějí až po půlnoci

Loňského finalistu juniorky Australian Open loni pozval Novak Djokovič na společnou přípravu do Bělehradu. „Jednou za půl měsíce si napíšeme. Teď jsem mu pogratuloval k titulu na Australian Open. Vyhrát 22 grandslamů se nepovede jen tak někomu. Motivuje mě v každém turnaji, který vyhraje, nebo i v tom, jak se poučí z prohry,“ všímá si Menšík.