Pod Navrátilovou taktovkou dosáhli čeští tenisté na obrovské úspěchy. Jenže jen z minulosti se zjevně žít nedá, co nyní poznává i nehrající kapitán daviscupového týmu. Za vystoupení ve španělské ve Valencii je totiž kritizován zejména právě on.

„Nečekalo se to po loňském roce. A po US Open všechno vypadalo krásně. Bohužel zdravotní problémy sehrály roli,“ konstatoval po prohraných zápasech se Španělskem a Austrálií bývalý český tenista Ctislav Doseděl pro Deník.

Čeští tenisté na jihu Evropy opravdu připomínají lazaret. Jiří Lehečka doplatil na virózu, Tomáše Macháče zase trápily křeče, kvůli kterým musel skrečovat zprvu nadějně rozehraný zápas proti domácímu favoritovi Carlosi Alcarazovi.

Před duelem s Austrálií byly dvě možnosti. Buď nastoupí deblový specialista Adam Pavlásek, který singl šest let nehrál, nebo to zkusí zdravotními problémy sužovaný Macháč. Někdo do zápasu nastoupit musel, jinak by Čechům hrozila diskvalifikace. Šel do toho nakonec Macháč. Jeho působení na kurtu však nemělo dlouhého trvání. Devět výměn a konec, už ve druhém gemu utkání skrečoval.

Česká nominace kromě nemocného Lehečky a právě Macháče čítá už jen Jakuba Menšíka a deblového specialistu Adama Pavláska. Počítáte správně, jsme na čtyřech hráčích. Přitom je možnost nominovat pět tenistů. Patnáct ze šestnácti týmů ji využilo, Češi hráli ve čtyřech.

Místo Španělska do Polska

Přitom v původní nominaci figuroval i Vít Kopřiva, ten ale nakonec hrál challenger v Polsku. Navrátil ho nakonec do Španělska nevzal. Průběh turnaje ukázal, že pátý tenista by se hodil.

Jenže podle řady bývalých tenistů byla chyba, že se v nominaci pátý hráč neobjevil. Myslí si to i bývalá světová šestadvacítka a člen daviscupového týmu Doseděl.

„Dřív, když mohla být nominace čtyřčlenná, tak to bylo jasné. Ale teď je škoda toho nevyužít,“ mrzí někdejšího reprezentanta, který má na kontě i účast ve čtvrtfinále US Open.

Do Španělska by vzal původně nominovaného Kopřivu. „Měl tam být. Vítek si to zaslouží, je to neskutečný bojovník, maká do roztrhání těla,“ chválí sedmadvacetiletého hráče.

Kapitán Navrátil si za nominací ale stojí. Je však dost možné, že se po návratu do Česka bude jeho situace řešit. Chce se jí totiž zabývat i nový svazový předseda Jakub Kotrba.