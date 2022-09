„Tohle je něco, o čem jsem od dětství snil. Je to něco, na čem jsem opravdu tvrdě pracoval. Těžko teď o všem mluvit. Mám v sobě strašně moc emocí,“ řekl po utkání kurtu Alcaraz a ocenil trenéra Juana Carlose Ferrera. „Tuhle trofej zvedám díky němu. Kdybych ho neměl, nebylo by to možné. Juan Carlos je jako můj druhý otec. Mohl trénovat spoustu špičkových hráčů, ale rozhodl se být se mnou,“ doplnil španělský teenager.

Turnajová trojka Alcaraz zdolal Ruuda i ve třetím vzájemném zápase, poprvé s ním ale ztratil set. Devatenáctiletý Španěl ovládl duel za tři hodiny a 23 minut, přičemž v pozici nejmladší světové jedničky v historii překoná Australana Lleytona Hewitta. Ten usedl v roce 2001 na trůn ve 20 letech, 8 měsících a 23 dnech.

Alcaraz, který ve finále grandslamového turnaje debutoval, obdržel za triumf prémii 2,6 milionu dolarů (asi 64,2 milionu korun), Ruud si přijde na polovinu. „Oba s Carlosem jsme věděli, o co hrajeme. Bylo nám jasné, co je v sázce. Myslím, že to vše pasuje. Jsem samozřejmě zklamaný, že nejsem světovou jedničkou, ale být světovou dvojkou také není špatné,“ uvedl Ruud.

Oba hráči také vzpomněli na památku obětí teroristických útoků z 11. září 2001. Finálové utkání se odehrálo přesně 21 let od tragických událostí. Připomínkou bylo i bílé datum u postranní čáry na kurtu Arthura Ashe. „Jde o něco, na co nikdy nezapomeneme,“ podotkl Ruud.

Poprvé v historii se ve finálovém souboji utkali dva hráči o první grandslamový titul a post světové jedničky. Talentovaný Španěl zahájil rozhodující duel na stadionu Arthura Ashe lépe a ve třetí hře první sady prolomil soupeřův servis. Ruud si vysloužil za stavu 3:4 potlesk soupeře i fanoušků, když přiznal, že jeden z míčků vybral až po druhém dopadu na zem. Španěl díky stoprocentnímu servisu set dopodával a ujal se po 49 minutách hry vedení.

Druhý nejmladší vítěz US Open

O čtyři roky starší Ruud se však nevzdal. Ve druhém setu se mu za stavu 3:2 podařilo díky výborné obraně prolomit soupeřovo podání a zisk druhé sady zakončil později dalším využitým brejkem. Třiadvacetiletý rodák z Osla uhrál proti Alcarazovi set v soutěžních zápasech vůbec poprvé.

Souboj plný atraktivních výměn z obou stran pokračoval i ve třetí sadě. Ta přinesla rozuzlení až v tie-breaku, kde Alcaraz norského soka předčil jasně 7:1.

Psychicky posílený Španěl byl už ve čtvrtém setu při servisu bezchybný a v šesté hře si připsal klíčový brejk na 4:2. Ruudovi následně nenabídl ani jednu brejkbolovou příležitost a po využití druhého mečbolu padl radostí na záda a zakryl si rukama obličej.

Alcaraz, který ve čtvrtfinále s Italem Jannikem Sinnerem odvrátil mečbol, se stal v 19 letech a 129 dnech druhým nejmladším vítězem US Open po Petu Samprasovi (19 let a 15 dní). Zároveň je také třicátým různým vítězem grandslamového turnaje v New Yorku v tzv. "open éře".