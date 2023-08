Jako by válčil s Nadalem. Djokovič přepral Alcaraze a opět odskočil legendám

Po pár týdnech se opět postavili proti sobě, aby si to v přímé bitvě rozdali o turnajové prvenství. Před nedávnem jim hlasitě aplaudovaly tribuny centrálního dvorce v All England Clubu, nyní si další výjimečnou baštu současných tenisových králů vychutnali také za mořem. V hlavních rolích srbský grandslamový rekordman Novak Djokovič a jeho o šestnáct let mladší vyzyvatel Carlos Alcaraz. Tentokrát se zlatým happyendem pro neúnavného rodáka z Bělehradu.

Srbský tenista Novak Djokovič slaví vítězství na turnaji v americkém Cincinnati. | Foto: Profimedia