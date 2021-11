Obhájce titulu odmítl zveřejnit svůj očkovací status. „Neprozradím, jestli jsem očkovaný, nebo ne. Je to moje osobní věc," řekl s tím, že je proti povinnému očkování. „Měli byste mít svobodu se rozhodnout, co chcete dělat. V tomto případě, co si chcete dát do svého těla." Djokovič navíc oznámil, že si není jistý, zda bude v Austrálii hrát. Čas na rozhodnutí ještě má, turnaj startuje až 17. ledna.

Je však velmi pravděpodobné, že Djokovič se v Melbourne Parku přece jen představí. Čtyřiatřicetiletý šampion má totiž – kromě kalendářního grandslamu - šanci získat rekordní 21. titul z majoru. Tím by v počtu trofejí trumfnul svoje největší rivaly Rogera Federera a Rafaela Nadala, kteří mají po dvaceti trofejích a stal by se tak nejlepším tenistou v dějinách. A „jen“ kvůli očkovací povinnosti se o tuhle možnost nebude chtít nechat připravit.

World No 1 Novak Djokovic has spoken about freedom of choice over taking the COVID-19 vaccine, saying: "You should have the freedom to choose, to decide what you want to do. In this particular case, what you want to put in your body"

Source: https://t.co/WBd4ilN2hN pic.twitter.com/HRAA3QoPP6