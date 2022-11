Australská víza obdržel Djokovič navzdory tomu, že se s jeho vyhoštěním původně pojil tříletý zákaz vstupu do země. Australian Open se bude hrát od 16. do 29. ledna a pětatřicetiletý rekordman turnaje na něm bude moci usilovat o jubilejní desátý titul.

Antukový král na kolenou. Nadal snil o happyendu, na Turnaji mistrů ale vyhořel

„Měl jsem velkou radost, když jsem se to včera dozvěděl,“ řekl Djokovič novinářům na Turnaji mistrů v Turíně, kde dnes postoupil do semifinále. „Byla to samozřejmě velká úleva, protože dobře vím, čím jsme si já a lidé mně blízcí museli projít kvůli tomu, co se dělo v Austrálii a po Austrálii,“ dodal.

Do Melbourne letos v lednu navzdory chybějící vakcinaci Djokovič přiletěl, skončil však v karanténním hotelu a po několika soudních stáních byl ze země den před startem turnaje vyhoštěn.

Chce dělat to, co umí nejlíp

„Australian Open je můj nejúspěšnější grandslam, mám na něj krásné vzpomínky. Takže samozřejmě tam chci znovu jet, chci hrát tenis, dělat to, co mi jde nejlíp. Doufám, že zažiju skvělé australské léto,“ řekl Djokovič, jenž letos kvůli svému odmítavému postoji k povinné vakcinaci proti covidu-19 přišel také o start na US Open.

Povinnost pro cestující ze zahraničí prokazovat svůj očkovací status zrušila Austrálie v červenci.