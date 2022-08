Djokovič vyhlíží US Open: Chystám se dál tak, jako by mi bylo dovoleno hrát

Pojede Novak Djokovič na US Open? To je otázka, kterou si kladou před posledním grandslamem tenisové sezony všichni fanoušci. Srbský velikán totiž nesplňuje podmínku na cestu do USA, mezi přihlášenými se však nachází.

Novak Djokovič ve finále Wimbledonu 2022. | Foto: ČTK/AP/Gerald Herbert