Novak Djokovič zvítězil ve finále mužské dvouhry na letošním Australian Open. K triumfu ale vedla strastiplná cesta, když zápas s Dominicem Thiemem musel otáčet z nepříznivého stavu 1:2 na sety.

Srbský tenista Novak Djokovič se raduje z vítezství ve finále Australian Open. | Foto: ČTK

Djokovič vstupoval do zápasu proti Thiemovi s lepší vzájemnou bilancí, vyhrál sedm z jedenácti střetnutí a i to dvanácté začal lépe. Hned při prvním podání soupeře získal brejk a nedlouho poté vedl už 3:0. Jenže tenhle počin o úspěchu srbského tenisty v první sadě nerozhodl. Thiem v sedmé hře zabojoval, Djokovič ji zakončil ranou do sítě a bylo to už jen 4:3 pro druhého nasazeného.