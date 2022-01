Hawke situaci několik dní přezkoumával, až přišel verdikt. "Dnes jsem využil svých pravomocí, abych panu Djokovičovi zrušil víza z důvodu ochrany veřejného zdraví a pořádku. Bylo to ve veřejném zájmu," uvedl v pátek autralský ministr pro imigraci.

Vrátí se kauza k soudu? Djokovič má plán, pokud dojde na nejhorší

Znamená to, že Djokovič by měl co nejrychleji opustit Austrálii a navíc zřejmě bude mít tříletý zákaz vstupu. Může se ovšem také obrátit na soud a proti ministrovu rozhodnutí se odvolat. Otázka je, zda mu to pomůže ke startu na Australian Open: turnaj, na němž už devětkrát triumfoval, totiž začíná již v pondělí.

Lži a pochybnosti

Djokovič chtěl zaútočit na rekordní 21. grandslamový titul, pod nohy mu však háže klacky jeho všeobecně známý odpor k vakcinaci proti covidu. Do Austrálie odletěl na základě výjimky z povinného očkování, to však u protinožců vzbudilo značný odpor veřejnosti.

Navíc se objevují čím dál vážnější pochyby, zda slavný Srb v žádosti nelhal. Zpochybněno bylo jeho tvrzení, že měl pozitivní test na covid 16. prosince (přičemž po tomto datu nedodržoval karanténu). V příletovém formuláři Djokovič navíc tvrdil, že posledních 14 dní necestoval, přitom se prokázalo, že letěl ze Srbska do Španělska.

Podváděl Djokovič? Test na koronavirus mohl být zmanipulovaný

Sám světový hráč číslo jedna k tomu uvedl, že šlo o "lidskou chybu" jeho agenta a rozhodně v tom nebyl úmysl. Otazníků se každopádně vyrojilo tolik, že Djokovičovou setrvání v Austrálii bylo čím dál méně pravděpodobné.

"Pečlivě jsem zvážil všechny informace od ministerstva vnitra, pohraničních sil a pana Djokoviče. Prioritou naší vláda je ochrana hranic, zejména vzhledem k současné pandemii," uvedl ministr Hawke, na jehož verdikt se čekalo už od středy.