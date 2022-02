Srb získal bronz v Pekingu v roce 2008, ale od té doby si žádný cenný kov nesáhl. Pod pěti kruhy tak má nevyřízený účty. „Olympijská medaile, zvlášť zlatá, zůstává velkým přáním,“ svěřil se Djokovič ve srbské státní televizi. „Bohužel jsem v minulosti neměl šanci o zlato bojovat. Plánuji to v Paříži,“ vyhlásil. V roce 2024 bude jednomu z největší tenistů všech dob 36 let.

Djokovič se nenechá očkovat. Klidně obětuju grandslamy, tvrdí světová jednička

Srbského tenistu užírá vzpomínka na prohranou semifinálovou bitvu s Němcem Alexanderem Zverevem. která zhatila jeho olympijský sen. „Mnohokrát jsem si přehrál ten zápas se Zverevem a snažil se přijít na to, co se pokazilo. Do té doby jsem hrál skvěle, ale měl jsem pocit, že to nezvládám psychicky i fyzicky."

Do Austrálie se chce vrátit

Djokovič se vrátil i k turbulentním jedenácti dnům v Austrálii, během nichž mu byla dvakrát zrušena víza a několik nocí strávil v detenčním hotelu pro imigranty. Nakonec byl ze země vyhoštěn. Nedostal možnost obhajovat na Australian Open titul a zaútočit na rekordní 21. grandslamový titul.

„Všechno, co se letos stalo, bylo naprosto nečekané. Bude těžké na to zapomenout, ale chci se v budoucnu vrátit do Austrálie a znovu hrát v Rod Laver Areně. Navzdory tomu všemu mám k Austrálií skvělý vztah,“ svěřil se Djokovič.

Hvězda šokovala. Do Austrálie mě pustili s covidem, tvrdí ruský tenista

Tento týden v rozhovoru pro BBC se nechal slyšet, že pokud bude očkování podmínkou i pro start na dalších letošních grandslamech, účastnit se jich nebude. „To je cena, kterou jsem ochoten zaplatit. Nikdy jsem nebyl proti vakcinaci. Ale vždy jsem podporoval svobodu vybrat si, co si dáváte do svého těla. Rozhodnutí, která mají vliv na mé tělo, jsou pro mě důležitější než tituly nebo cokoli jiného.“

Djokovič zahájí letošní sezonu příští týden na turnaji v Dubaji, kde účastníci nemusejí bát očkováni. „Všechno, co se stalo, ovlivní můj návrat v Dubaji. Pokusím se veškerou energii přeměnit v palivo jak mentálně, tak fyzicky. Určitě existuje další motivace.“