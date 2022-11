Zlatá tečka srbského šampiona. Djokovič pošesté v kariéře opanoval Turnaj mistrů

V Itálii Djokovič ztratil během pěti zápasů pouhý set. Utkání s Rusem Daniilem Medveděvem vstupoval srbský tenista s jistotou postupu ze základní skupiny, přesto nic nevypustil. Po více než tříhodinové bitvě zvítězil Djokovič ve třech setech. Během zápasu se ale už podruhé projevil záhadný strašák - rodák z Bělehradu se po jednom z gemů na lavičce třásl vyčerpáním, které logicky neuniklo kamerám a vzbudilo řadu otázek.

Měl by zůstat nápoj obchodním tajemstvím?

„Nemyslím, že je nějaký limit. Všechno je v hlavě. Celé je to o perspektivě, přístupu a vnímání situace. Samozřejmě že fyzické vyčerpání ovlivňuje hru i vaši mentalitu. Soupeř navíc vidí, že se trápíte, snaží se vás dorazit. Přesně to se dělo dnes. Největší bitvu ale vždy svádíte sám se sebou. Musíte najít optimální rovnováhu mezi stavem těla a mysli, pak ze sebe můžete dostat to nejlepší," odpověděl Djokovič novinářům na stav svého těla.

Nejasnou odpovědí ale aktuálně pátý hráč žebříčku ATP rozdělil tenisový svět na dvě strany. Djokovič je totiž v poslední době často vídán se záhadným lektvarem. Ten mu zpravidla namíchává fyzioterapeut Ulisesese Badia, kterého dokonce jednou zachytili kamery, jak nápoj míchá pod sedadlem. Ve chvíli, kdy si Djokovičův tým všiml, že Badia zabírají kamery, fyzioterapeuta obstoupil, aby na výrobu „lektvaru“ nebylo vidět.

„Skutečně směšná představa, že by o něco šlo. Stadion je plný, kamery jsou všude… Chcete to použít trochu logiky. Vůbec nikomu nenadržuji. Jeho nápoj by měl zůstat obchodním tajemstvím,“ vylučuje jakékoliv teorie o nepovolených látkách australský tenista John Millman.

„Zdá se, že snahou o soukromí v dnešní době riskujete,“ udivovala se ironicky Srbova manželka Jelena. Řada fanoušků tak spekuluje, proč Djokovič mlží okolo svého nápoje. Nejčastějším možným vysvětlením třesu mezi fanoušky jsou problémy spojené s hypoglykémií. Pro pětatřicetiletého Srba jde ale o velmi citlivou záležitost, o které do konce své kariéry nebude chtít bezpochyby mluvit.