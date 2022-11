Djokovič s Ruudem ani ve čtvrtém vzájemném zápase neztratil jediný set. Závěrečnou akci sezony na ATP Tour ovládl osmý hráč světového žebříčku již v letech 2008 a 2012 až 2015 a nyní je zároveň jejím nestarším vítězem.

Djokovič dostal víza, může hrát v Austrálii. Radost a úleva, řekl srbský tenista

„Čekal jsem na to sedm let, o to více je dnešní výhra sladší,“ řekl po vítězném finále Djokovič. Ziskem prestižní trofeje korunoval sezonu, v níž kvůli odmítavému postoji k vakcinaci proti covidu-19 přišel například o Australian Open či US Open, ale i přesto ovládl travnatý mítink ve Wimbledonu.

Djokovič: Rozhodly maličkosti

„Byl jsem unavený z toho, že jsem musel čekat, jestli na turnajích budu hrát, nebo ne. Je to ale úleva a satisfakce,“ uvedl majitel 21 grandslamových titulů a dlouholetá světová jednička.

Proti Ruudovi využil dva brejkboly z pěti, sám mu nenabídl žádný. První set rozhodl ziskem servisu ve dvanáctém gamu, druhý již ve čtvrtém.

„Dnes rozhodly opravdu maličkosti. Oba jsme dobře podávali, Casper hrál ze začátku výborně. Zůstal jsem ale po celou dobu koncentrovaný. Jsem moc spokojený,“ dodal nadšený Djokovič.

Šestým triumfem na Turnaji mistrů se odpoutal od Ivana Lendla a Peta Samprase. Překonat může i Federera, neboť legendární Švýcar ukončil v září kariéru. Další šanci dostane hned příští rok.