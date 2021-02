„Myslím, že tímhle vítězstvím jsem umlčel spoustu kritiků,“ prohlásil rodák z Bělehradu s narážkou na průběh turnaje. Třeba Američana Taylore Fritze přetlačil v pětisetové bitvě a tvrdil, že je na tom zdravotně špatně. „Natáčím dokument, uvidíte sami na konci roku,“ poznamenal.

Ale zpátky k nedělnímu finále. Srbský tenista vyzrál na ruského soupeře Daniila Medveděva snadno - 7:5, 6:2, 6:2. Po zápase pochopitelně došlo na komplimenty. Medveděv hned na kurtu vyhlásil, že na trůnu je ten správný tenista.

„Řeknu vám krátký příběh. Novaka jsem poprvé poznal, když jsem byl asi 500. hráč světa. Byl hvězda, styděl jsem se, ale on se ke mně choval jako k příteli. A vidíte, do teď se nezměnil. Je to velká tenisová osobnost,“ řekl 25letý rodák z Moskvy a dodal, že Djokovič určitě nezískal poslední titul.

Nový šampion to vyslechl moc rád. Hned vzápětí opáčil, že podle něj i Medveděv jednou bude slavit… Ale asi ne v nejbližší době. „Pokud to nebude vadit, počkej si na to ještě pár let,“ usmál se Djokovič.

Přelomová sezona?

Ano, tohle se dá přeložit jasně. Konec kariéry určitě neplánuje. Aby ano – v 33 letech má před sebou další výzvy.

Letošní sezona může být pro Djokoviče přelomová. Po triumfu v Melbourne začali experti hned diskutovat, zda může vyrovnat (popřípadě i překonat) dvojici Federer, Nadal. Tihle rivalové zatím posbírali dvacet grandslamových titulů…

„Zaměřím se na to,“ přiznal muž, jenž je na čele žebříčku ATP už 311. týden, což je nový rekord ve světě tenisu.

Ale soupeře není radno podceňovat. Ostatně i Djokovič byl během Australian Open několikrát na pokraji vyřazení.