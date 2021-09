Srbský tenista Novak Djokovič udolal v pětisetové bitvě Alexandera Zvereva a po postupu do finále US Open jej dělí poslední výhra od zisku kalendářního grandslamu i rekordní 21. trofeje z těchto turnajů. Lídr světového žebříčku nad Němcem zvítězil 4:6, 6:2, 6:4, 4:6 a 6:2. V nedělním finále čeká Djokoviče druhý nasazený Rus Daniil Medveděv.

Srbský tenista Novak Djokovič | Foto: ČTK

"Zbývá už jen jeden zápas. Pojďme na to. Dám do toho své srdce, duši, tělo i hlavu. Příští zápas budu brát tak, jako by to byl můj poslední v kariéře," prohlásil čtyřiatřicetiletý Djokovič poté, co Zvereva porazil po třech hodinách a 38 minutách. Oplatil mu tak šest týdnů starou porážku ze semifinále olympijského turnaje v Tokiu.