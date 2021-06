„Tohle je představení, ze kterého je možná trochu polekaná i Djokovičova manželka. Já se tedy rozhodně bojím,“ pronesl komentátor České televize Marek Svačina.

Přihodilo se tak jen krátce poté, co žebříčkově nejlepší tenista současnosti Novak Djokovič postoupil do semifinále Roland Garros. Pravděpodobně nebyl jediný, kdo byl závěrem 34letého Srba zaskočený.

Novak Djokovič v závěrečném čtvrtfinále letošního French Open proti devátému nasazenému Matteo Berrettinimu vedl 2:0 na sety. Třetí set ztratil ve zkrácené hře, ve čtvrtém vedl 6:5 a byl na returnu. Nutno dodat, že ve dvanácté hře působil velmi nervózně.

Běsnění v závěru

Po druhém nabídnutém mečbolu a jednoduché chybě Itala do sítě se obrovsky povzbuzoval. Vše se mu vrátilo při samotné šanci na ukončení zápasu. V závěru výměny pravděpodobně někdo z téměř vyprázdněné tribuny (vinou restrikcí ze strany francouzské vlády muselo obecenstvo odejít ze zápasu ve 22:45) do rozehry promluvil, což Djokoviče pořádně rozhodilo.

Horkokrevný Srb po ukončení rozehry rozmáchl raketou a div ne ji kamsi do vyšších pater tribuny i s nelichotivým pohledem odhodil.

To nebylo vše. Hned si to namířil k nejbližšímu reklamnímu banneru, který vydržel. Stejně jako Djokovič, jenž se obešel bez napomenutí umpirového rozhodčího.

O dva míčky později se dostavil třetí mečbol. A ten už po další chybě Berrettiniho 18násobný grandslamový šampion využil. Okamžitě poté následovala obrovská euforie Djokoviče, který snad deset vteřin slavil mohutným křikem až řevem. Podobná reakce se opakovala po podání rukou čtvrtfinálových soupeřů.

Za emoce pykal v New Yorku

„Nevyužil jsem své šance, celou dobu jsem byl v napětí,“ poukázal Djokovič na vedení 2:0 na sety, 5:4 v tiebreaku třetího setu a dva servisy k dobru. „Od chvíle, co začal výborně podávat, jsem se neustále nacházel pod velkým tlakem. Závěrečná oslava ze mě uvolnila napětí, které se zvyšovalo,“ vysvětlil první hráč žebříčku dvouhry.

Nejlepší okamžiky čtvrtfinálového zápasu:

Zdroj: Youtube

Emoce na kurtu nejsou u Novaka Djokoviče ničím novým. Loni byl za svoji frustraci potrestán nejvíce, jak to jen šlo. V osmifinále US Open proti Carreno Bustovi po neúspěšném gemu poslal míček přesně do míst, kde stála čárová rozhodčí. Tu nešťastnou náhodou trefil – musel tak být diskvalifikovaný.

Nyní se naštěstí pro Srba nic podobného nepřihodilo. I díky tomu si zajistil semifinálovou bitvu gigantů s vítězem třinácti ročníků Roland Garros Rafaelem Nadalem. Uspěje ve 40. grandslamovém semifinále kariéry?