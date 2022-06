Hledat na antukových dvorcích malebného areálu pařížské metropole adekvátního soupeře pro španělského tenistu Rafaela Nadala je po další šokující one man show rodáka z Mallorcy v podstatě zbytečné. Král francouzského grandslamu může být jen jeden. A jinak tomu nebylo ani letos.

Antuková královna Iga. Polka Šwiateková ovládla po pěti triumfech v řadě i Paříž

Pátý hráč světového žebříčku a dosud nejúspěšnější tenista všech dob ve Francii opět kraloval, tentokrát na své cestě za triumfem ztratil pouhé tři sety. A když ve finále přehrál i houževnatého Nora Caspera Ruuda po setech dvakrát 6:3 a 6:0, dvaadvacátý grandslam na kontě španělské legendy byl na světě.

„Je to něco, čemu stále nedokážu uvěřit. Stojím tady před vámi ve svých šestatřiceti letech a v rukou držím již čtrnáctý titul. Nemám slov, snad jen: Merci, Paris,“ zvolala k jásajícím davům legenda francouzského grandslamu.

Čtrnáctý triumf pod prášky a v bolestech

Šestatřicetiletý tenista si s naprostou grácií a klidem na duši došel pro další Pohár mušketýrů, do vzácné vitríny blyšitivých klenotů nyní přibude již čtrnáctý kousek. Nadal se na antukový trůn vrací po roční odmlce, když jej v minulém ročníku překvapivě předčil srbský rival Novak Djokovič.

A i letos to mohl být právě Djokovič, kdo zastaví rozjetou španělskou mašinu na cestě za dalším grandslamem. Ve čtvrtfinále zdatně vzdoroval přes čtyři hodiny, na skvěle hrajícího Nadala však zkrátka neměl. On ani nikdo další. Z repertoáru šestatřicetiletého zabijáka to byla další královská jízda, která místy doslova brala dech.

Je v jeho letech něco takového vůbec možné? Španělský gentleman je značným důkazem toho, že ano. Od samotného začátku turnaje sice naznačoval, že to může být jeho poslední vystoupení v areálu Rolanda Garrose, na kurtu ale válel úplně stejně jako za mlada. Navzdory neutichajícím bolestem i práškům, pod kterými nastupoval do každého dalšího zápasu.

„Radši bych finále prohrál a měl novou nohu. S tou bych vedl skutečně šťastný život. Vítězství jsou sice krásná, ale život je mnohem důležitější než jakýkoliv titul,“ přiznal po nešťastně vyhraném semifinále proti německému Alexandrovi Zverevovi.

Nadal je v Paříži ve finále, ale bez radosti. Soupeř odjel na kolečkovém křesle

Ten ze semifinálového duelu odstoupil po nepříjemném zranění kotníku a tím tak trochu ulehčil návrat Rafaelu Nadalovi na antukový trůn. Nebýt škaredého momentu na sklonku druhého setu, mohl být závěr víkendu v Paříži ještě hodně zajímavý. Avšak španělský tenista byl zase na té šťastnější straně barikády a dokázal celému světu, že na antuce je prostě nezastavitelný.

Čtrnáct finálových bitev na dvorci Philippa Chatriera, čtrnáct slavných vítězství. Dříve plakal radostí, nyní už se pro něj triumfování na Roland Garros stalo velice příjemnou rutinou. A kdo ví, pokud zdraví vydrží, určitě by s červnovým rituálem nerad končil. Kéž by to však záleželo jen na Rafovi.

Rafael Nadal v rukou jímá svůj čtrnáctý Pohár mušketýrů.Zdroj: ČTK/AP/Thibault Camus