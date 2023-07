Už v pondělí dopoledne startuje hlavní soutěž tradičního pražského turnaje Livesport Prague Open, na němž se však kromě ruských a běloruských tenistek nepředstaví ani plánovaná turnajová jednička Barbora Krejčíková. Vítězku pařížského grandslamu z roku 2021 totiž nadále trápí zranění kotníku, kvůli kterému předčasně odstoupila z letošního Wimbledonu. Pozici nejvýše postavené hráčky tak převezme krajanka a obhájkyně loňského titulu Marie Bouzková.

Barbora Krejčíková po triumfu na turnaji v Dubaji. | Foto: Profimedia/AP Photo/Kamran Jebreili

Takový začátek turnaje si organizátoři prestižního domácího turnaje rozhodně nepředstavovali. Kromě aféry okolo ruských a běloruských tenistek, kterým bylo nakonec zakázáno v areálu pražské Sparty startovat, se musí vypořádat i s absencí nasazené jedničky Barbory Krejčíkové, předloňské vítězky Livesport Prague Open.

Dvanáctá hráčka žebříčku WTA se tradičního mítinku v hlavním městě nezúčastní ze zdravotních důvodů. Nadále totiž bojuje s vleklým zraněním kotníku, které ji vyřadilo ze hry již v průběhu travnatého grandslamu v All England Clubu. Tehdy musela skrečovat utkání druhého kola s Ruskou Mirrou Andrejevovou.

„Bohužel musím oznámit, že jsem se musela odhlásit z turnaje Livesport Prague Open, protože se mi zatím stále nepodařilo vyléčit zranění kotníku, kvůli kterému jsem odstoupila z Wimbledonu,“ řekla aktuální česká trojka pro oficiální web turnaje.

Pozici jedničky zaujme obhájkyně Bouzková

„Opravdu mě to moc mrzí, na turnaj jsem se extrémně těšila. V Česku hraji párkrát ročně a jsem ráda, když můžu hrát před českým publikem a cítit jeho podporu,“ dodala šampionka Roland Garros z roku 2021 Krejčíková.

A rovněž její návrat na kurty je prozatím zahalen řadou otazníků. „Další plán je nejistý. Budu nadále pokračovat v léčbě a rehabilitaci a věřím, že se brzy dostanu zpět do turnajového režimu,“ zakončila rodačka z Ivančic u Brna své vyjádření.

Pozice nasazené jedničky turnaje však zůstane na domácí půdě, jelikož na místo Krejčíkové se posunula další Češka a zároveň obhájkyně loňského prvenství Marie Bouzková. Kromě ní se v Praze představí také Linda Nosková či loučící se Barbora Strýcová. Ze zahraničních jmen pak zaujmou například Číňanky Ču Lin s Čang Šuaj či italská legenda Sara Erraniová.

Bude to však pětadvacetiletá Bouzková, na koho bude upřena ta největší pozornost fanoušků. „Je to pro mě zajímavá novinka. Nová zkušenost, obhajovat titul, hrát doma a současně být jedničkou,“ řekla domácí favoritka, která vstoupí do turnaje v pondělí proti Rumunce Cristianové. „Věřím, že tu bude opět super atmosféra, stejně jako před rokem,“ dodala.