Kde vznikla myšlenka, že hráči TK Prostějov podpoří nemocnici?

U pana Černoška. Už od začátku se mi zamlouvala. Tenhle problém můžeme vyřešit jedině společně, všichni lidé mezi sebou.

On-line ke koronaviru ZDE.

Chápu vás dobře, že na každém jednotlivci teď leží určitá zodpovědnost?

Ano, je potřeba, aby všichni respektovali stanovená opatření, abychom táhli za jeden provaz a ne aby každý dělal něco jiného. Potom se ten virus dá těžko porazit. Je už všude ve světě a není to sranda. Každý den přibývají mrtví a nakažení.

Neplánovaná pauza pro vás přišla v nejhorší moment. Na kurtech se vám skvěle dařilo.

S tím nic nenaděláte. Hrál jsem dobrý tenis a měl jsem výsledky, je to velice nešťastné. Ale snažím se dělat věci, na které v běžné sezoně není čas. Pomáhat doma. Jsem s rodinou, se kterou nejsem v průběhu roku až tolik v kontaktu. Je to taková zkouška života po kariéře. (usmívá se) Samozřejmě se občas nudíme, možnosti jsou velice omezené. Všechno je tak nějak ze dne na den.

Jak a s čím doma pomáháte?

Volného času mám hodně. Takže dělám všechno možné, co mě napadne. Uklízím doma, vyklízím garáž, odvážím věci… Zkrátka činnosti, které by mě po čas kariéry ani nenapadly. (usmívá se)

Napadá mě: nejde nakonec o příjemnou změnu?

Člověk jednou s tenisem skončí, a pokud by nechtěl být jako chlap úplně k ničemu, tak se tyhle ruční práce potřebuje naučit. Alespoň se podívám do jiného oboru a vyzkouším si věci mimo sport. Pro hlavu je fajn, že poznám i normální reálný život. A ne jen cestování a tenis. Třeba to bude ku prospěchu, třeba to nastartuje nějakou druhou vlnu mé kariéry. Tenhle stav není ideální pro nikoho, ale pokud na něm má člověk hledat pozitiva, tak si může nachystat plán B. Teď je hodně času na přemýšlení.

Ze dne na den nezaměstnanými

Umožňuje vám aktuální stav sportovat? Trénujete alespoň kondici?

Snažím se, když je počasí, jít ven si zaběhat nebo sednu na kolo. O nějakou aktivitu se snažím každý den, ale možnosti nejsou tak velké, jako když člověk může normálně trénovat v halách nebo si může jít zahrát na tři čtyři hodiny tenis. Přesto se snažím udržovat v kondici a v případě, že by se stal nějaký zázrak, tak abych byl co nejdříve nachystaný.

Coby profesionální sportovec nemůžete vykonávat své řemeslo, za které jste placený. Je v tomhle směru tenis specifický oproti jiným sportům?

Je to náročné, pro nás tenisy zvlášť, protože třeba fotbalisté pořád berou nějaký plat, i když možná nižší. Pořád ale něco vydělávají

a mají určitou jistotu. My tenisté jsme momentálně bez práce, bez jakékoliv aktivity. Nevíme, co bude za měsíc, co bude za půl roku.

Uklidňuje vás, že oproti hráčům mimo světovou elitu máte „finanční polštář“?

Nějakou dobu jsem se pohyboval v padesátce šedesátce světového žebříčku, takže něco našetřeno mám. Je fajn, že nemusím řešit existenční problémy. Ale příjemné to není, to se všichni shodneme. Je potřeba krizi společně zvládnout. Čas, kdy epidemie opadne a vrátíme se do normálu, zase přijde.

Bude hodně tenistů řešit existenční problémy?

Tenis hraje spousta hráčů, těch, kteří jsou v žebříčku vysoko, se to tolik nedotkne. Pro hráče, kteří jsou postaveni níž, je to obrovský problém. Uvidí se, jak se k situaci postaví tenisové federace, jestli třeba hráčům přispějí, aby tenhle stav dokázali přežít. Ze dne na den jsme se stali nezaměstnanými. Stojíme na místě a čekáme.

Některé turnaje se posouvají, jiné se rovnou ruší. Mrzelo by vás přijít o jeden z vrcholů sezony Wimbledon?

Každý bojuje, aby se na grandslamové turnaje včetně Wimbledonu kvalifikoval, ale teď je situace tak složitá, že nikdo neví, jestli se letos vůbec dostaneme na kurty. Začínám být trochu skeptický, ale uvidíme, co přinese čas. Každý týden se vše mění.