V roce 2015 byla blízko Lucie Šafářová, která si stejně jako později Krejčíková zamilovala pařížskou antuku, a nakonec skončila až ve finále na raketě legendární Sereny Wiliamsové. Po slavném triumfu již několikrát sahala i Karolína Plíšková, ale z veškerého snažení zatím zbyly „jen“ dvě finálové účasti. A mezi českými tenisty to naopak bylo jako po bitvě na Bílé hoře.

Časy velkých úspěchů Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka definitivně skončily a český tenis tak netrpělivě vyčkával na nové žhavé zboží ze své domácí továrny. Marně. Lukáš Rosol vystřelil střemhlav vzhůru raketovou rychlostí, avšak ještě rychleji poté spadl na úplné dno. Podobně dopadly i velké naděje Adam Pavlásek či Zdeněk Kolář.

Poslední naději nosil tuzemský tenis ve stoupající formě Jiřího Veselého, jenž se zejména ze začátku jevil jako opravdový nástupce slavných předchůdců. Jenže jak šel čas, tak světová konkurence dělala potřebné kroky vpřed, zatímco Veselý nedokázal proniknout mezi ty nejlepší. A bohužel už asi ani nikdy nepronikne.

A tak byl český tenis tak trochu nedobrovolně odkázán zejména na ženské výkony, které však na rozdíl od těch mužských sem tam přinášely kýžené ovoce. Osm zástupkyň ve světové stovce žebříčku mluví ostatně za vše. Tak přeci jen ono svítání na lepší časy tenisu u nás?

Ve čtyřhře se o absolutní dominanci postarala dvojice Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, které se postupem času vypracovaly až ve světové jedničky a začaly získávat trofeje jako na běžícím páse. Do letošního turnaje v Austrálii navíc vstupovaly jako čerstvé olympijské šampionky.

A jestli měl český tenis v něčem tajnou jistotu, tak to bylo právě v této sehrané dvojce. Duo K+S patřilo mezi horké favority na královský trůn a od samého začátku procházelo pavoukem v Melbourne bez větších problémů. Jeden jediný set ztratily české lvice až ve finále, které však i navzdory nelehkému průběhu zvládly v třísetové bitvě. Další grandslam, další dominance.

Byla to tak trochu potřebná náplast za jinak bolestným pohledem na výsledky českých tenistů. Kdybyste nahlédli na pavouk uplynulého Australian Open, tak váš dům rozhodně nebude znít smíchem jako v podání písně Hany Zagorové. Zejména pak v podání mužských tenistů.

Ale jak se to vezme. Účast mladého Jiřího Lehečky v hlavní soutěži byla sama o sobě už velkým úspěchem. A také zkušeností, která se do dalších let bude jednoznačně hodit. Prokousat se tříkolovou kvalifikací a poté svést čtyřsetový boj se slavným Bulharem Dimitrovem? Ne, tady opravdu není třeba žádné kritiky.

Další naděje českého tenisu Tomáš Macháč po povedené kvalifikaci dokonce prošel prvním kolem a padl až ve druhém klání na raketě šikovného Američana Cressyho. Při troše optimismu však můžeme říct, že dravé mládí u protinožců nezklamalo. Ba naopak příjemně překvapilo.

Ovšem o další pořádné zklamání se postaral Jiří Veselý, který stejně jako loni v Paříži i Americe opustil grandslam hned v prvním kole. Jeho trápení jako by snad nemělo konce. Tentokrát nestačil na amerického tenistu ruského původu Kozlova, hráče až z konce druhé stovky žebříčku ATP. Nutno říct, že tohle je na 78. hráče světa sakra málo.

Kdy tedy konečně dorazí ten dlouho očekáváný nástupce Tomáše Berdycha? Zdá se, že už je skutečně na cestě. Alespoň tak se nyní mluví o šestnáctiletém talentovi Jakubu Menšíkovi, jenž na juniorském grandslamu v Austrálii vybojoval pro český tenis vzácné druhé místo.

Během svého vystoupení u protinožců si řekl o poměrně velkou pozornost, zaujal geniální hrou a jednoznačně ukázal, že by v blízké době mohl doplnit nástupnickou generaci právě kolem Macháče s Lehečkou. A kdo ví, někteří dokonce mluví o tom, že může dokráčet mnohem dál. To už jsme tu ale párkrát měli…

Absolutely brutal boy's singles final. Top seed Kuzuhara beat Mensik 7-6 6-7 7-5 after 3h43m! Mensik had cramp, double faulted on MP, then fell to the ground. Kuzuhara immediately went over to check on him. Wheelchair came on straight away too. #AusOpen pic.twitter.com/k7Kq3ZgA6r