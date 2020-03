Čeští tenisté vedli po pátečních dvouhrách 2:0 a k postupu jim stačil jediný bod. Vítězové singlů Lukáš Rosol a Jiří Veselý přenechali místo ve čtyřhře dvojici Jonáš Forejtek a Zdeněk Kolář, proti kterým se postavil zkušený slovenský debl ve složení Filip Polášek a Igor Zelenay.

A v utkání dominovali. Srdnatě bojující české tenisty nakonec porazili ve dvou stech, byť ve druhé sadě potřebovali k ukončení zápasů hned pět mečbolů. Bylo tak jasné, že o postupujícím se rozhodne ve dvouhře.

Do té následující nastoupil Jiří Veselý proti Andreji Martinovi a do zápasu vstoupil o poznání lépe. Dostal se do vedení 3:1 a navíc měl výhodu dvou brejkbolů. Pak však přišel na českého hráče velký útlum a z příštích devíti her vyhrál jedinou. Místo aby získal nadějně rozehranou sadu pro sebe, prohrával tak 4:6 a 0:3.



Co potkalo Veselého, našlo si ale i Martina. Ten vedl ve druhém dějství už 5:2, nakonec jej však pěti prohranými gemy v řadě prohrál 5:7.

Nebývale dramatický zápas vrcholil ve třetím setu, v němž sice slovenský tenista musel zpočátku odvracet několik brejkbolů, posléze se ale dopracoval i k mečbolu. Ten ale za stavu 5:4 nevyužil, následně přišel o vlastní servis a Veselý utkání dopodával do vítězného konce.



Čtyřiašedesátý hráč světového žebříčku tak poprvé v daviscupové kariéře vyhrál obě dvouhry během jednoho soutěžního víkendu a posunul Čechy do finálového turnaje v Madridu.



Finálový turnaj, v němž se střetne osmnáct týmů, se uskuteční v listopadu v Madridu.