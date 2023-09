Po dvou letech jsou konečně zpátky mezi elitou. Čeští tenisté pod vedením trenéra Jaroslava Navrátila si vybojovali místenku do finálové fáze Davis Cupu, jehož skupinovou část bude protentokrát hostit španělská Valencie. Kvarteto ve složení Lehečka, Macháč, Menšík a Pavlásek se zde pokusí o vytoužený postup do vyřazovacích bojů, který povede přes domácí Španělsko, Jižní Koreu a Srbsko. Do závěrečné fáze, jež se uskuteční od 21. do 26. listopadu v Málaze, však postoupí ze čtyř skupin vždy pouze dva týmy.

Tenista Jiří Lehečka v reprezentačním dresu. | Foto: Profimedia

Psal se rok 2021, když se výrazně omlazený výběr kapitána Navrátila vydal do rakouského Innsbrucku na semifinálovou skupinu v rámci nového formátu Davis Cupu. V cestě tehdy ovšem stály silné celky Francie a Velké Británie, proti nimž se kvetoucím nadějím Jiřímu Lehečkovi s Tomášem Macháčem příliš šancí nedávalo.

Český tým sice v obou případech prohrál, i přesto si však vysloužil uznání papírově zdatnějších protivníků. Po dvou letech navíc půjde do akce s výrazně silnějším arzenálem. Tentokrát si místenku v elitní společnosti vybojoval po úspěšně zvládnuté kvalifikaci v Portugalsku, kde zaválela aktuální mužská jednička Jiří Lehečka. Toho ve Valencii doplní ještě Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Adam Pavlásek.

„Kluci jsou mladí a všichni postupují na žebříčku dopředu, o čemž jsme se přesvědčili v letošní sezoně. Dnes už všichni vědí, že se Česká republika nepřijela pouze zúčastnit, ale je konkurenceschopná. I ve Valencii můžeme rozhodně překvapit,“ řekl Jaroslav Navrátil, dlouholetý lodivod českého týmu.

Klíčový duel hned proti domácím Španělům

„Už nejsme jenom outsideři,“ doplnil trenérova slova aktuální člen elitní třicítky žebříčku ATP Lehečka. „Teď už budou všechna utkání papírově vyrovnanější. Už máme taky svoji úroveň a nejsme jen ti, co můžou překvapit. Tím spíš, když třeba za Španělsko nebude hrát Alcaraz,“ potvrdil jednadvacetiletý tenista důležitost středečního úvodního duelu proti domácímu celku.

Právě Španělé se do finálové fáze turnaje dostali na základě udělené divoké karty. Zraněného Carlose Alcaraze nahradí ve Valencii na pozici jedničky týmu 25. hráč světa Alejandro Davidovich Fokina, kromě něho figurují ve výběru kapitána Davida Ferrera rovněž Roberto Bautista, Albert Ramos a specialista na čtyřhru Marcel Granollers.

To Srbové zvládli únorovou kvalifikaci v Norsku a po jednoznačném vítězství si zajistili místo ve skupině C. Do boje proti českému týmu půjde čerstvý šampion US Open Novak Djokovič společně se svými mladšími kolegy Laslem Djerem, Miomirem Kecmanovičem a Dušanem Lajovičem. Korejce zase povede po překvapivém postupu do základní skupiny 112. hráč světa Kwon Sun-u.

K týmu se ve Valencii připojil už také Tomáš Macháč, jenž si do Španělska přivezl cenné druhé místo z francouzského challengeru. A měl by se tak hlásit ve slibné formě. „Myslím si, že máme šanci předvést dobré souboje a zabojovat tak o postup ze skupiny,“ prozradil berounský rodák.

Na finálový turnaj do Malagy, který proběhne od 21. do 26. listopadu, však z této čtyřčlenné skupiny odletí pouze nejlepší dva týmy. Češi ovšem věří, že jsou na tuto velkou prověrku připraveni „Věřím v to a doufám, že se to v zápasech projeví,“ zakončil Navrátil.