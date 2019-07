Jedním z nejpodmanivějších příběhů letošního Wimbledonu napsala Cori Gauffová. Teprve patnáctiletá Američanka okouzlila tenisový svět a zahraniční média fascinovaně popisovala každý krok na cestě ke slávě. Tak mladičká a už tak úspěšná? Takový příběh dostane snad každého.

Trochu stranou zájmu se přitom nečekaně rozkošatila jiná pohádka, neméně okouzlující a přitom zcela rozdílná. Když Gauffová v osmifinále vypadla, konečně si jí všimla i největší světová média. Najednou se všude píše o Barboře Strýcové, kterou čeká semifinále proti Sereně Williamsové.

Je Češka „objevem“ turnaje? „Vždycky jsem o něčem takovém snila,“ svěřila se po vítězném čtvrtfinále s nevěřícným úsměvem.

Zraje jako víno

Mluvit o Strýcové jako o „objevu“ jaksi není namístě. Vždyť jde o třiatřicetiletou tenistku, která je na grandslamu už po třiapadesáté. Málokterá hráčka na okruhu má tolik zkušeností. Pro srovnání: když Strýcová hrála na svém prvním Wimbledonu, výše zmíněná Gauffová ještě nebyla na světě.

Do semifinále dvouhry se ale nikdy nepodívala. „Pořád jsem věřila, že to v sobě mám a že se mi to jednou povede prodat. Mnohokrát se to nepovedlo,“ řekla Strýcová na tiskové konferenci v útrobách All England Clubu.

Zatímco čeští fanoušci už léta dobře vědí, čeho je nevysoká bojovnice z Plzně schopná, pro většinu britských diváků byl její čtvrtfinálový výkon proti domácí hvězdě Johanně Kontaové zjevením. Málokdo z nich dokázal třeba jen správně vyslovit příjmení české tenistky. Vlastně se ani není čemu divit po všech těch dlouhých letech mezi elitou se Strýcová vůbec poprvé dostala na wimbledonský centrkurt.

Jenže když se začne hrát, temperamentní bojovnice se dostane do transu a sází jeden nečekaný úder za druhým. „Hrozně se mi líbí, jak bojuje o každý bod. Nikdy se nevzdává a za všech okolností hledá způsob, jak zvítězit. Má výbornou práci nohou, dobře se pohybuje a umí zahrát skvělé kraťasy,“ napsal pro list The Independent proslulý tenisový trenér Nick Bollettieri.

Pestrá hra Strýcové, plná překvapivých řešení, se skutečně poněkud vymyká současným zvyklostem. S přibývajícími léty přišla na to, jak ideálně skloubit své fyzické předpoklady, vášeň pro tenis a temperament, dříve tak těžko ovladatelný.

Dva zápasy za den

O pracovitosti a zaťatosti Strýcové nejlépe svědčí skutečnost, že bez váhání spojuje dvouhru se čtyřhrou. Po čtvrtfinálové výhře nad Kontaovou si jen chvíli vydechla a spolu s parťačkou Sie Šu-wej pak vyhrály osmifinále v deblu. A nebylo to na letošním Wimbledonu poprvé, co musela zvládnout dva mače v jednom dni. Jak v třiatřiceti letech zvládá takový zápřah?

„Když vyhraju první zápas, je to lehčí. Tělo se drží ve šťastném módu. O pauze není dobré moc jíst, ale něco málo musí tělo dostat zpět. Už s tím mám zkušenosti,“ popsala Strýcová. Včera se spoluhráčkou z Tchaj-wanu zdolaly Sabalenkovou s Mertensovou 2:0 na sety a jsou v semifinále čtyřhry.

Bitva veteránek

Dnes odpoledne čeká na Strýcovou výzva s velkým V. O finále se utká s grandslamovou rekordmankou Serenou Williamsovou, která baží po svém osmém wimbledonském titulu. Favoritkou je americká superhvězda, naopak Strýcová má alespoň jistotu, že bude na kurtu konečně mladší z obou hráček. „Když bude mít Serena svůj den, nedá mi šanci. Ale takových dnů už nemá tolik jako dřív,“ řekla o sedmatřicetileté královně ženského tenisu.

Ano, je to omšelá fráze, ale v tomhle případě skutečně platí, že Strýcová nemá co ztratit. Může si jen užít zaslouženou odměnu za léta dřiny a nespočetná zklamání. „Ona je samozřejmě silnější, ale já zkusím použít svoje zbraně. Budu bojovat naplno o každý míč a užívat si to,“ hlásí rtuťovitá Plzeňačka.

Jako juniorka byla světovou jedničkou a porážela třeba Marii Šarapovovou. Mezi dospělými ale nikdy nevystřelila na úplný vrchol. Nadějná období střídaly pády. Zranění, bolesti, problémy s nadváhou. S těmi souvisí i půlroční distanc za dopingový nález v roce 2012 (podle tenistky ho způsobil přípravek na hubnutí). Tím vším si Strýcová prošla a na sklonku kariéry se prokousala na dohled wimbledonskému triumfu.

Řekněte sami: nemá tenhle příběh všechny parametry, aby uhranul svět?

České deblistky v Londýně dál válí, v mužské dvouhře se dařilo favoritům



Do pátečního semifinále ženské čtyřhry letošního Wimbledonu se z tuzemských zástupkyň podívají kromě Barbory Strýcové (s Tchajwankou Sie Šu-wej si včera hladce poradily s belgicko-běloruským párem Mertensová, Sabalenková) také Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.



Ty v All England Clubu obhajují loňský titul a jsou druhé nasazené. Roli favoritek ve středu potvrdily i proti Němce Anně-Leně Grönefeldové s Nizozemkou Demi Schuursovou. Češky zvítězily 6:2, 7:6 a o postup do finále se utkají s turnajovými čtyřkami Gabrielou Dabrowskou z Kanady a Číňankou Sü I-fan.



V deblovém finále se teoreticky mohou potkat tři Češky. Strýcová a Sie zítra vyzvou nasazené jedničky Babosovou a Mladenovicovou (maďarsko--francouzská dvojice už letos ovládla čtyřhru na Roland Garros).



Mužská dvouhra měla včera na programu čtvrtfinále. Obhájce titulu Novak Djokovič si poradil 3:0 na sety s Belgičanem Goffinem. „Soupeř začal dobře a kdo ví, jak by se zápas vyvíjel, kdybych prohrál první set. Se svým výkonem ve druhé a třetí sadě jsem ale velmi spokojený,“ řekl Djokovič, který se v semifinále utká se Španělem Robertem Bautistou. Ve druhém semifinále se potkají dva velikáni Rafael Nadal a Roger Federer, kteří včera rovněž nezaváhali.